Burgemeesters tevreden over versoepelingen: "Geen grote excessen"

Sinds afgelopen zaterdag zijn onder meer de musea weer open en mogen we tot tien uur 's avonds op het terras zitten. "We kijken terug op een aantal heel mooie dagen. Mensen noemden het ook wel Bevrijdingsdag", zegt Gerritsen. "Iedereen gaat er op een plezierige en constructieve manier mee om."

Wel werd er een aantal keren handhavend opgetreden. "Terrassen die te lang open waren, te grote groepen mensen bij elkaar en de politie heeft handhavend opgetreden bij het beëindigden van een iets te groot tuinfeest", zegt Gerritsen.

"We zijn dik tevreden", aldus Gerritsen:

Coronabesmettingen sterk afgenomen

Het aantal coronabesmettingen in Twente daalde ook afgelopen week hard. "We zagen 692 nieuwe besmettingen, dat is een afname van 26 procent ten opzichte van die week ervoor", zegt Reinier van Broekhoven, afdelingshoofd algemene gezondheidszorg bij GGD Twente. Hij spreekt van een 'zeer forse teruggang' van het aantal besmettingen.

Is die daling te danken aan het vaccineren of ook aan de zomerperiode? Van Broekhoven: "We weten dat de zomerperiode altijd gekenmerkt wordt door een lagere besmettingsgraad onder de bevolking, maar de belangrijkste oorzaak voor de teruggang is dat mensen zich laten vaccineren."

Zowel de GGD als de Veiligheidsregio zegt met vertrouwen naar komend najaar te kijken. "Als de enorme mate van vaccineren doorloopt, dan zal de situatie heel anders zijn dan vorig najaar", zegt Gerritsen. "We hebben veel vertrouwen in het stappenplan van het kabinet. We kunnen aan een afbouw werken en we gaan langzaam terug naar normaal."