Heracles neemt Deens jeugdinternational Nikolai Laursen over van FC Emmen

De 23-jarige Laursen maakte in 2015 de overstap van Brøndby IF naar PSV. Daar kampte hij met blessureleed en haalde hij het eerste elftal niet. Wel liet hij zich gelden bij de beloften. Laursen werd verhuurd aan zijn oude club en in 2019 nam FC Emmen hem over van de Eindhovenaren. Daar kwam hij in de Eredivisie tot 47 duels en 7 treffers. Onlangs speelde hij met Denemarken -21 nog op het EK.

Stabiele Eredivisieclub

Laursen is blij dat hij in de Eredivisie kan blijven. "Heracles Almelo is een stabiele Eredivisieclub waar ik verder kan groeien. Ik heb al een paar keer in dit stadion mogen spelen. Heracles is een club met goede faciliteiten en een mooie visie over voetbal. Ik wil hier zoveel mogelijk spelen en uitgroeien tot een vaste basiswaarde."

Rek in kwaliteiten

Technisch directeur Tim Gilissen: "Wij zijn zeer tevreden met de komst van Nikolai. Het biedt ons weer een extra optie voorin. Bovendien geloven wij dat er nog rek in zijn kwaliteiten zit. Wij gaan er samen alles aan doen om het maximale eruit te halen."