Nieuwleusen in de ban van vermist otterweesje: "Hopen dat ie gauw komt opdagen"

Het begon allemaal toen de dode moeder-otter werd gevonden. Ze bleek nog melk te geven, dus haar jongen moesten ergens in de buurt zijn. Twee avonden lang werd er rond de vindplaats van de moeder gezocht, maar tevergeefs. Tot er een melding binnenkwam uit Nieuwleusen.

Gehuil en gepiep

Daar hoorde Koop Reurink namelijk rond diezelfde tijd gepiep en gehuil als hij buiten in de tuin zat, maar wist niet precies waar het geluid vandaan kwam. Later zag hij de otters zwemmen langs de steiger van z'n buurman. "Toen heb ik een paar fotootjes gemaakt en het Waterschap gebeld. Want ik wist eigenlijk niet precies wat voor dieren het waren", vertelt Reurink

De man van het Waterschap zag direct dat het om otters ging en zo is het balletje gaan rollen. "Bij ons viel toen het kwartje dat het om de jongen ging van de moeder die bij de Lichtmis was doodgereden", aldus boswachter Jeroen Bredenbeek.

Deze twee otters zijn opgevangen in de otteropvang de RietNymf (Foto: Auke Kuiper)

Buurtbewoners vingen de eerste otter al 'gewoon' zelf op straat. Met behulp van een bezem en een skateboard werd het dier in een hoekje gedreven en in een kooi gestopt. Het tweede otterweesje werd in een speciale val gelokt die otterdeskundige Addy de Jongh had meegebracht. Beide dieren zijn inmiddels ondergebracht in opvangcentrum de RietNymf in het Friese Munnekeburen. Maar het derde ottertje is nog steeds spoorloos.

Avondenlang zoeken

Al een paar avonden op rij wordt er met man en macht gezocht naar het jonge dier. De trukendoos gaat dan helemaal open. Zo wordt er een warmtecamera tevoorschijn gehaald, staat er een val met verse vis klaar en heeft de boswachter z'n visnet bij de hand, mocht de otter toevallig langs zwemmen.

Wij volgden de boswachter en alle vrijwilligers tijdens hun otterzoektocht afgelopen nacht:

Maar waarom wordt er zo fanatiek gezocht naar die ene otter? "Om otters maken we ons extra druk", zegt boswachter Bredenbeek. Zoveel zijn er nog niet in Nederland. Bij 450 houdt het wel op. Daarnaast komen er vrij veel om in het verkeer, dus het zou zonde zijn als deze jonge otters verhongeren. Die kunnen wezenlijk bijdragen aan de otterpopulatie in Nederland."

Af en toe detecteert de warmtecamera een dier en wordt er vol hoop en spanning gecheckt of het de vermiste otter is. Helaas blijkt het in alle gevallen om een muis of haas te gaan. Na urenlang zoeken is de otter nog steeds niet gevonden. Rond twaalf uur 's nachts is het tijd om de spullen weer in te pakken. Die nacht is de otter niet op de verse vis in de val afgekomen. De zoektocht is nog niet voorbij en de tijd begint langzamerhand te dringen. "Hopen dat 'ie gauw komt opdagen", besluit Bredenbeek.