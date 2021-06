Zwolse wethouder Ed Anker furieus over bouwplan 35.000 woningen in Mastenbroekerpolder

Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle maakt gehakt van het voorstel van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) om 35.000 nieuwe woningen te bouwen in de Mastenbroekerpolder en omgeving . "Ik neem dit plan totaal niet serieus. Ik word hier zelfs boos van", zo sprak hij op Radio Oost over het plan om de woningnood in de regio Zwolle op te lossen met grootschalige woningbouw in het landelijk gebied tussen Kampen, Zwolle en Hasselt.

"Ik heb dit woningbouwonderzoek helemaal niet besteld. Het is alsof iemand ongevraagd in jouw eigen achtertuin even de boel gaat zitten verbouwen. De regio Zwolle heeft hier helemaal niet om gevraagd", reageerde de Zwolse wethouder furieus.

Hoedje geschrokken

Niet alleen de wethouder, maar ook boeren en bewoners van de oudste polder van het land, de Mastenbroek in de IJsseldelta tussen Zwolle en Kampen, zijn zich een hoedje geschrokken. Agrariër Dirk Pelleboer noemt het nieuwbouwplan een 'onlogische en onvoorstelbare keuze'. "Het is Belvederegebied, Nationaal Landschap, van historische waarde, prachtig weidevogelgebied en er is ook nog eens sprake van veen met een hoge waterstand. Niet logisch om hier te bouwen dus."

Collega-boer Meuleman wijst op de waarde van de IJsseldelta voor de melkveehouderij. "Hier staan stuk voor stuk grote en gezonde boerderijen. Dit gebied moet absoluut behouden blijven voor al deze mooie agrarische bedrijven."

Idee vanachter de tekentafel

Wethouder Anker kan alleen maar instemmen met bewoners en boeren die pleiten voor behoud van het landelijk gebied. "Ik ken de mensen die er wonen en werken. Als regio en gemeenten zijn we volop bezig met het zorgvuldig afwegen van de belangen en waarden, die het landschap beter maken. Dan zit je niet te wachten op een idee dat is gemaakt vanachter de tekentafel. De regio wil woningen bouwen, maar dan wel voorzichtig en aansluitend op bestaande kernen. Maar zeker niet plompverloren een hele nieuwe stad bouwen omdat er ruimte is in de polder. Nah, dit slaat werkelijk nergens op."

Volgens Anker zal de regio Zwolle blijven voortborduren op de koers die de gemeenten gezamenlijk hebben uitgezet. "Daar hebben we geen landelijk instituut voor nodig." Het voorstel van het EBI belandt wat hem betreft regelrecht in de prullenmand.