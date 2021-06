PvdA Enschede vreest 'ontslag' kantinepersoneel in stadhuis, cateraar trok 'half jaar terug' aan de bel

In de commissievergadering vroeg de PvdA maandagavond aan wethouder June Nods om snel actie te ondernemen richting catering- en schoonmaakbedrijf Visschedijk. De fractie had signalen opgevangen dat er er zelfs gedwongen ontslagen zouden dreigen voor enkele trouwe medewerkers, die tot wel 35 jaar in de gemeentekantine hebben gewerkt.

Kantinepersoneel ingehuurd

De PvdA wil dat het college ervoor zorgt dat het kantinepersoneel bij de gemeente aan het werk blijft. June Nods zei niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en beloofde contact op te nemen met Visschedijk.

Volgens de wethouder zijn de mogelijkheden van de gemeente beperkt, omdat het kantinepersoneel wordt ingehuurd en dus niet in dienst is bij de gemeente.

'Al eerder aan bel getrokken'

Commercieel directeur John van de Bunt van Visschedijk zegt dat hij het 'onhandig' vindt dat de politiek pas nu op de hoogte is van het vertrek van de medewerkers. "We hebben een half jaar geleden al aan de bel getrokken. Met het sluiten van de bedrijfskantine in de Noordmolen (ambtelijke werkplek aan de Molenstraat, red.) neemt de vraag naar personeel af."

Dat de stadhuiskantine vanwege corona gesloten was en nu mondjesmaat weer wordt geopend, helpt niet mee. "De werknemers hebben een jaar thuis gezeten en die hebben we netjes betaald via de NOW-regeling", aldus Van de Bunt.

Regelingen getroffen

Toch ziet de cateraar zich genoodzaakt afscheid te nemen van enkele medewerkers. "En dat is nooit mooi. Zeker omdat sommigen heel lang bij de gemeente hebben gewerkt." Van gedwongen ontslagen is volgens Van de Bunt geen sprake. "We zijn al een half jaar in gesprek met de medewerkers en hebben het zo netjes mogelijk geprobeerd op te lossen en hebben de indruk dat dat is gelukt."

Twee werknemers gaan met een transitievergoeding uit dienst. Vier personeelsleden hebben intern of extern een andere baan of werkplek gevonden, een andere gaat met vervroegd pensioen. De vijf overgebleven werknemers blijven werkzaam in de stadhuiskantine, maar leveren 25 procent van hun uren in vanwege de afgenomen vraag.