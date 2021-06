Risiconiveau coronabesmettingen in Veiligheidsregio IJsselland naar 'zorgelijk', Twente nog 'zeer ernstig'

Veiligheidsregio IJsselland behoort tot de zes regio's in ons land met de laagste coronacijfers, vandaag bepaald door het aantal positieve tests en ziekenhuisopnames in de week van 31 mei tot en met 6 juni. Het risiconiveau van IJsselland heeft de status 'zorgelijk' op het coronadashboard van Rijksoverheid.nl

Voor Veiligheidsregio IJsselland betekent dat het aantal ziekenhuisopnames door coronabesmettingen is gedaald tot 4 tot 6 patiënten op 1 miljoen inwoners per week. Het aantal positieve testen is 35 tot 100 per 100.000 inwoners per week.

Twente

De situatie in Veiligheidsregio Twente wordt nog altijd bepaald op 'Zeer Ernstig'. Dat is het hoogste risiconiveau. Twente deelt donkerrode cijfers met zeven andere regio's in het land. Dat betekent dat het aantal ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners per week hoger is dan 27. Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week komt boven de 250 uit.