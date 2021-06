Doorrijder ongeval aangehouden: bestuurder pakt busbaan om te vluchten na aanrijding in Zwolle

Een bestuurder van een blauwe Volkswagen Polo is dinsdagavond laat aangehouden nadat hij een ongeval had veroorzaakt op de kruising van de Westenholterallee met de Hasselterweg in Zwolle. Dat gebeurde na een vluchtpoging over de busbaan.

De bestuurder reed in zijn voertuig vanuit Stadshagen en wilde rechtdoor rijden, de kruising met de Hasselterweg over richting de Westenholterallee. De bestuurder zou volgens getuigen door rood zijn gereden, waarbij hij in botsing kwam met een automobilist komende vanaf de Hasselterweg. Deze automobilist reed in de richting van de Blaloweg en werd in de zijkant geraakt. Er ontstond bij de aanrijding flinke schade.

De veroorzaker van het ongeval sloeg na de aanrijding op de vlucht. De bestuurder pakte op de Westenholterallee de busbaan en reed zo de wijk Westenholte in. De auto eindigde uiteindelijk zo'n 800 meter van het ongeval vandaan op de Papaverweg. Daar kon de politie de bestuurder aanhouden. De doorrijder is naar het politiebureau overgebracht. Daar wordt onderzocht of de bestuurder onder invloed van alcohol of verdovende middelen heeft gereden.

Olie op rijbaan

Er is een ambulance ter plaatse geweest op de kruising van de Westenholterallee met de Hasselterweg om de inzittende(n) van de auto na te kijken. Uiteindelijk hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. De brandweer van Zwolle is nog ter plaatse gevraagd om het wegdek te reinigen, omdat er een plas olie op de rijbaan terecht was gekomen. De berger heeft eerst de auto op de ongevalslocatie geborgen, daarna is hij doorgereden naar de Papaverweg om de auto van de gevluchte automobilist te bergen.