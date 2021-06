Go Ahead Eagles opent nieuwe Eredivisieseizoen, kraker voor Heracles

Het Eredivisieseizoen 2021/2022 begint op vrijdag 13 augustus aan de Vetkampstraat in Deventer. In De Adelaarshorst neemt promovendus Go Ahead Eagles het op tegen sc Heerenveen.

FC Twente en Heracles Almelo komen een dag later in actie. De Enschedeërs reizen af naar Sittard, voor een duel met Fortuna. Heracles krijgt bezoek van titelkandidaat PSV. Voor PEC Zwolle staat op zondag 15 augustus de eerste pot op de rol. In het MAC³PARK stadion is Vitesse dan de tegenstander.

In het kader van het 65-jarig bestaan van de Eredivisie staan in de eerste speelronde Willem II – Feyenoord en FC Utrecht – Sparta Rotterdam op het programma. Deze wedstrijden werden in 1956, tijdens de eerste speelronde ooit in de Eredivisie, ook gespeeld. Het volledige conceptschema is hier te vinden.

Publiek in de stadions

Het kabinet is van plan om vanaf 1 juli bij grote evenementen weer publiek toe te staan op basis van volledige vaccinatie of een negatieve coronatest. Dit wordt momenteel uitgewerkt door de overheid en op korte termijn gepresenteerd. De betaald voetbalcompetities zullen in ieder geval van start gaan met beperkt publiek. Als de positieve ontwikkelingen van de coronapandemie doorzetten, kan zo snel mogelijk worden toegewerkt naar een optimale bezettingsgraad bij voorkeur - en niet langer dan noodzakelijk - weer zonder coronatesten.

Zaterdag 16.30 uur en zondag 20.00 uur

De pilot met Eredivisiewedstrijden op zaterdag om half vijf 's middags wordt verlengd. Dit is besproken met de Eredivisie CV en het Supporterscollectief Nederland. Op dagen dat om half vijf uur geen Eredivisiewedstrijd wordt gespeeld, zal een Keuken Kampioen Divisiewedstrijd worden ingepland. Wedstrijden op zondagavond om acht uur vinden alleen plaats als Ajax, AZ, Feyenoord en PSV gedwongen allen op zondag staan ingedeeld of wanneer een deelnemer aan een van de Europese toernooien hiervoor een verzoek indient.