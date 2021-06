Overijsselse ziekenhuizen verwachten dat zorg vanaf september terug naar normaal is

De ziekenhuizen in Overijssel verwachten dat ze na de zomer weer alle gewone zorg kunnen verlenen, zoals ook gebeurde in de periode voor de coronapandemie. Het aantal coronapatiënten daalt gestaag, in Zwolle lag gisteren niemand met corona op de verpleegafdeling.

Doordat het aantal nieuwe coronapatiënten al wekenlang daalt, kan steeds meer niet-coronagerelateerde zorg worden opgepakt. Ziekenhuis MST in Enschede liet vorige week al weten dat het vanaf september weer 'de normale dingen verwacht te doen', zoals voor corona. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo verwacht hetzelfde.

'Besmettingshaard'

De regio Twente werd met name tijdens de tweede en derde coronagolf hard geraakt, waardoor de ziekenhuizen in Almelo en Enschede langere tijd vol lagen met coronapatiënten. ZGT moest veel niet-coronazorg afschalen om de toestroom aan patiënten aan te kunnen. "Inmiddels is de reguliere zorg voor een groot deel alweer op het oude niveau", zegt een woordvoerder van ZGT.

"We zien nog wel een vrije constante bezetting van het aantal covid-bedden in het ziekenhuis, maar het aantal nieuwe opnames daalt. Op de IC is het aantal coronapatiënten afgenomen, waardoor er weer meer ruimte is voor het opvangen van reguliere IC-patiënten", aldus de woordvoerder.

Rust en herstel

Ziekenhuis ZGT verwacht dat het na de zomer weer alle gewone zorg kan verlenen. "We hopen dat de komende zomermaanden voor onze medewerkers en specialisten een periode kan zijn van rust en herstel na een hectische periode."

Isala Zwolle

In ziekenhuis Isala in Zwolle gaat het ook de goede kant op. Gisteren lag er geen enkele coronapatiënt op de verpleegafdeling en een slechts een paar op de intensive care. Als de daling voorzet, zijn naar verwachting over twee weken alle operatiekamers weer open. Nadat het personeel in september terugkeert van vakantie, kan het inhalen van de uitgestelde operaties op gang komen.