Dit is wat je moet weten over de zonsverduistering van vandaag

Arnold Tukkers van de Cosmos Sterrenwacht in Lattrop weet er alles van. Voor de sterrenwacht geeft hij normaal gesproken lezingen over ons zonnestelsel, maar het afgelopen jaar was de sterrenwacht gesloten. "Ik mis het contact met de mensen enorm." Ook vandaag is de sterrenwacht nog dicht, maar op de site geeft Tukkers wel uitleg over de zonsverduistering.

Maximum

Om 11.19 begint de zonsverduistering, die ontstaat omdat de maan precies tussen de aarde en de zon staat. "De maan kan de zon gedeeltelijk of helemaal afdekken. De maan is natuurlijk veel kleiner dan de zon, maar omdat hij dichterbij staat, lijken ze even groot." Langzamerhand verschuift de positie van de hemellichamen en om 12.23 is het maximum van de verduistering bereikt.

Weetje van Arnold: de maan en de aarde zijn veel kleiner dan de zon, maar weet je hoeveel kleiner? De aarde past 1,3 miljoen keer in de zon. Serieus waar!

Als je de zonsverduistering goed wil bekijken, is het belangrijk om dat niet met je blote ogen te doen. "Het waarnemen van de zon met je blote ogen is heel erg gevaarlijk. De makkelijkste manier om veilig te kijken is een eclipsbrilletje, die kosten een paar euro", vertelt Tukkers.

Een totale zonsverduistering in fases uitgebeeld (Foto: Getty Images)

Even wachten

Tijdens de zonsverduistering zal de maan bijna een derde van de zon verduisteren. Wie een totale zonsverduistering wil zien, moet nog even wachten en ook een stukje reizen. In 2024 in Amerika is de volgende totale zonsverduistering, in 2026 iets dichterbij: in Spanje.