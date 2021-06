Sportpark Rielerenk in Deventer is na de zomer bikepark rijker

"De plannen van een bikepark lagen er al langer. We hebben meerdere locaties aangedragen en besproken met de gemeente, maar de Rielerenk loopt perfect in lijn met de mountainbikeroute hier in Salland", aldus een trotse Edelijn. Naast het plaatsen van heuvels, boomstammen en andere natuurlijke obstakels, wordt er achter de voetbalvelden van Turkse Kracht straks gewerkt aan een zogenaamde playground. Hier kunnen de liefhebbers van uitdagingen hun hart ophalen.

Als alles volgens plan verloopt, hoopt Edelijn na de zomer te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Wel moet dit volgens verschillende werkgroepen gepaard gaan met bescherming van de natuur: "Wij zijn natuurlijk niet alleen op dit park. Als onze mountainbikeroute moet uitwijken voor een bijzondere plantensoort, dan doen we dat gewoon. Met dit bikepark willen wij niemand tegen het zere been raken".

Skatepark

De komende periode staat er genoeg te gebeuren op het sportcomplex in Deventer. Naast de aanleg van het bikepark zijn ook de werkzaamheden aan het skatepark in volle gang. Naast de rotonde bij het Deventer Ziekenhuis wordt er hard gewerkt om het skatepark de komende maanden te kunnen opleveren. Binnenkort krijgt het skatepark zijn betonnen ondergrond en medio juli hoopt de gemeente Deventer klaar te zijn met de bouwwerkzaamheden.

Impressie skatepark Rielerenk (Foto: Gemeente Deventer)

Go-Ahead 1902-complex

Om de renovatie van het sportcomplex compleet te maken, zijn DVV Go Ahead en 'grote broer' Go Ahead Eagles met elkaar aan het onderzoeken of een gezamenlijk complex op de Rielerenk te realiseren valt. Eerder lieten beide clubs weten de voetbalvelden te willen omdopen tot het Go-Ahead 1902-complex. Op welke termijn dit plan gerealiseerd dient te worden, is nog onbekend. Wellicht dat de promotie naar de Eredivisie van Go Ahead Eagles de plannen in een stroomversnelling kunnen zetten.