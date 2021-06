Kelvin (36) doet mee aan de Special Olympics: bijna net zo snel als Dafne Schippers

In 2022 worden de Special Olympics in Twente gehouden en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Kelvin Damhuis uit Enter is volop in training voor de 100 en 200 meter sprint. Eigenlijk zou hij dit weekend al van start gaan tijdens de Special Olympics in Den Haag, maar door corona kunnen die niet doorgaan.

Volgens zijn coach Jan Mulder is Kelvin een echte winnaar. "Kelvin wil altijd winnen, ook al is het een simpele training." Dat klopt volgens Kelvin. "Ik ga altijd te hard. Dat moet ik zeker voor de 200 meter leren, dat ik langzamer begin."

Kelvin loopt de 100 meter in 12 seconden, dat is maar 2 seconden langzamer dan Dafne Schippers. Knap volgens zijn coach: "Als we daar nog wat tijd vanaf gaan krijgen, dan loopt hij echt goed. Vooral omdat hij zeker niet perfect kan lopen."

Kelvin is lid van SV Raduga in Enter en mag sinds kort ook meetrainen bij de atletiekvereniging in Rijssen. En dat werpt zijn vruchten af. "Ik leer steeds nieuwe oefeningen, ook voor mijn houding en mijn knieën."

Vandaag zijn in Den Haag in plaats van wedstrijden alleen wat aangepaste trainingen, de gemeente vond het niet gepast om zoveel sporters bij elkaar te hebben. Vanmiddag is wel de officiële vlagoverdracht, vanaf nu kan de blik vol op 2022.