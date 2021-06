Ziekenhuis Saxenburgh langzaam terug naar normaal; personeel kampt nog steeds met gevolgen corona

"Het begon vorig jaar maart als een sprint maar het bleek een marathon te zijn." Mark Jörg Meijer, hoofd van de Spoedeisende Hulp van Saxenburgh Medisch Centrum weet ook dat de eindstreep nog niet is bereikt: "Natuurlijk willen we graag snel terug naar 'normaal' en de uitgestelde zorg zo snel mogelijk inhalen. Maar zover zijn we nog niet."

Nieuw ziekenhuis

Midden in het coronajaar, in september 2020, verhuisde het oude Röpcke Zweers-Ziekenhuis naar het splinternieuwe Saxenburgh Medisch Centrum. Ook daar was veel extra inspanning van de medewerkers voor nodig, zo moest er worden getraind met nieuwe apparatuur. Toch kwam de verhuizing achteraf op een goed moment.

Het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"We zijn verhuisd op 19 september", herinnert Meijer zich. "Op dat moment leek de coronacrisis aardig onder controle en hadden we ook geen patiënten met corona in huis. Twee dagen later barstte de tweede golf in alle hevigheid los en hadden we gelukkig de beschikking over een uitstekend uitgerust modern ziekenhuis met de beste apparatuur."

Zieke medewerkers

Niet alleen moest het personeel vaak overwerken om de noodzakelijke zorg te kunnen bieden, ook werden veel zorgmedewerkers zelf ziek. Daardoor moesten de anderen nog meer gaten dichtlopen. "Die werkdruk kan niet constant zo hoog blijven", vertelt Meijer, "want dan hou je op een gegeven moment niemand meer over."

Een deel van de zorgmedewerkers die zelf het coronavirus opliepen is nog niet of nog niet volledig hersteld. De Saxenburgh Groep heeft speciaal voor hun eigen mensen een herstelprogramma opgezet.

Herstelprogramma

Ergotherapeut Ruth Benjamins ondersteunt de medewerkers met hun herstel: "De mensen die bij ons komen hebben maanden later nog steeds klachten als vermoeidheid, krachtverlies en vaak ook cognitieve problemen als geheugenverlies en snel overprikkeld raken. Dit belemmert hen thuis, maar natuurlijk ook als ze weer aan het werk willen."

Voor zorgmedewerkers is het vaak heel lastig om te accepteren dat niet alles lukt, ziet Ruth: "Het zijn echt zorgmensen, die willen voor hun patiënten klaarstaan, en dan ineens zitten ze zelf op de stoel, van 'hé, nu ben ik zelf de patiënt'. Dat voelt tegenstrijdig en is ook heel confronterend."

Lange adem

Het programma is er op gericht om balans te vinden tussen wat je lichaam en geest aankunnen, en dat wat er van je wordt gevraagd. Vaak hoort er ook een trainingsprogramma bij de fysiotherapeut bij.

Op krachten komen met de fysiotherapeut in de oefenruimte (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Ruth ziet dat het programma helpt: "Ze merken dat ze weer omhoog klimmen als ze zich aan de adviezen en training houden. Ze worden dan ook weer enthousiast als ze zien dat ze weer werktaken kunnen oppakken en dat het echt beter gaat worden."

Het is een lange weg tot herstel, we hebben het niet over een paar weken Ruth Benjamins, ergotherapeut

Maar het is ook geen snel wondermiddel, ziet ze: "We merken wel dat het echt een lange weg is tot herstel voor de post-covid patiënten, en dat geldt zeker ook voor onze medewerkers. Dan gaat het echt om maanden, we hebben het niet over een paar weken."

Online revalideren

Toch zijn er juist door de coronapandemie zaken van de grond gekomen die een verbetering zijn voor de zorg. De hartrevalidatie, voor mensen die aan hun hart zijn geopereerd, gaat tegenwoordig grotendeels online.

Cardioloog José Drost is blij met deze ontwikkeling: "De hartrevalidatie is heel belangrijk voor het herstel van hartpatiënten. Maar tijdens de lockdown en ook daarna nog konden ze niet of nauwelijks trainen in het ziekenhuis. We waren al bezig met het ontwikkelen van telerevalidatie, en dat hebben we toen versneld ingevoerd."

Simpel en effectief

De patiënten krijgen een eenvoudige telefoon waar de telerevalidatie-app al op is geïnstalleerd en een hartslagband. Tijdens activiteiten als wandelen, fietsen of traplopen kunnen ze de app aanzetten. De gegevens komen dan vanzelf terecht bij de fysiotherapeut.

Patiënten krijgen een telefoon met daarop de app met het revalidatieprogramma (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De app is een goed hulpmiddel, maar geen vervanging van de fysiotherapeut. Zijn werk speelt zich nu wel meer achter de computer af, vertelt fysiotherapeut Jaco van Hoffen: "Ik check dagelijks welke gegevens via de app binnenkomen, en ik geef feedback aan de patiënten. Ze kunnen ook altijd vragen stellen en ik zie ze zeker in het begin toch elke week even in het ziekenhuis."

"Blijvertje"

Deze vorm van hartrevalidatie is net zo effectief als trainen met een groepje in het ziekenhuis, maar de patiënt hoeft niet meerdere keren per week naar Saxenburgh af te reizen. Handig voor de patiënt, en voor het ziekenhuis. Het is een goede aanvulling op de bestaande zorg, vindt cardioloog Drost: "We zijn er heel blij mee, dit is absoluut een blijvertje. Hier gaan we geen afscheid meer van nemen."

"Door covid waren we natuurlijk gedwongen meer op afstand te werken. We waren daar als artsen altijd huiverig voor, maar we hebben ook geleerd dat sommige dingen prima op afstand kunnen, en zelfs voordelen kunnen hebben. Dat is dan toch een voordeeltje van de coronatijd."