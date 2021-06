Daniëlle werd stiekem gefilmd in sauna in Reutum: "Ik schrok me kapot"

Ze gaan wel vaker naar de sauna, maar het bezoek aan de privésauna in Reutum voelde volgens Daniëlle direct al niet goed. "De eigenaar liet ons de accommodatie zien en zei: 'Ik ga zo naar Duitsland, dus jullie kunnen je gang gaan'", vertelt Daniëlle. "Ik vond dat een rare opmerking. Toen we eenmaal samen in de sauna zaten, voelde ik me echt bekeken."

Heimelijk gefilmd

De twee besluiten op onderzoek uit te gaan en schrikken zich een ongeluk: vanuit twee digitale klokken wordt er stiekem gefilmd. Achterop de digitale klokjes is met ducttape een SD-kaart geplakt, die de opnames bewaart. "Een van de klokjes was gericht op de sauna en de jacuzzi, de ander filmde het bed", vertelt Daniëlle.

Samen met haar vriend besluit ze om de SD-kaartjes mee te nemen en thuis in te laden in de laptop. "Dat was een enorm schrikmoment; het waren heftige beelden", zegt Daniëlle. Op de SD-kaart blijken namelijk heimelijke filmopnames van nog veel meer stellen te staan die de accommodatie eerder hadden geboekt. "Zodra er iemand voor de camera bewoog, startte de opname", zegt Daniëlle.

De beelden die de verbogen camera maakte (Foto: Eigen foto)

Aangifte bij politie

Het stel deed in maart direct aangifte bij de politie. Daarop werd een onderzoek gestart, waarbij de privésauna is doorzocht en goederen in beslag zijn genomen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er mogelijk vanaf medio 2020 al stiekem gefilmd werd. "Ik ben bang dat de beelden verspreid zijn, maar de politie zegt dat daar geen indicatie voor is", vertelt Daniëlle.

De website van de privésauna in Reutum is inmiddels offline gehaald. Het bedrijf privesauna.nl verzorgde eerder de boekingen voor de accommodatie in Reutum. "Maar sinds er een inval door de politie is gedaan, zijn we daarmee gestopt", laat het bedrijf weten.

De digitale klok waar de camera in verstopt zat (Foto: Eigen foto)

Politie is terughoudend

De politie is terughoudend met het geven van informatie. In een persbericht houdt de politie het op 'een privésauna in de gemeente Tubbergen'. Een woordvoerder van de politie wil omwille van de privacy niet ingaan op verdere details, ook niet hoe er gefilmd is. "Dat kan het nog lopende onderzoek schaden."

De eigenaar van de privésauna heeft zich dinsdag gemeld bij de politie. Hij is aangehouden. De officier van justitie bepaalt wat er met de verdachte gaat gebeuren.

*Daniëlle is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie. Ze heeft haar verhaal gedaan om ook de andere slachtoffers te bereiken en mensen te waarschuwen, zo zegt ze.