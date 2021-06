Wat vind jij: Moeten we de bedreigde diersoort het korhoen laten uitsterven?

De Sallandse Heuvelrug is de enige plek in Nederland waar het dier nog leeft: het korhoen. Al jarenlang bungelt zijn kans op overleven aan een zijden draadje. Sinds 2012 haalt Staatsbosbeheer hanen en hennen uit Zweden om deze laatste populatie van Nederland in stand te houden, maar de Sallandse Heuvelrug is niet helemaal geschikt voor het dier.

Bioloog Paul ten Den ziet ieder jaar de dieren doodgaan, omdat ze worden opgegeten door haviken of omdat er te weinig insecten zijn voor de kuikens. "Er wordt in mijn ogen te weinig gedaan om de heide te verjongen. Ook moeten de haviken weggevangen worden, anders doen we het allemaal voor niks", legt Ten Den uit.

En dat terwijl het zo'n 300.000 euro kost om de hanen en hennen uit Zweden op te halen. Critici vragen zich af of het nog wel zin heeft om het korhoen te beschermen. Het probleem: de provincie is verplicht het dier te redden, omdat het korhoen een beschermde diersoort is die onder het Natura 2000-beleid valt.

Wat vind jij? Zouden we het korhoen moeten laten uitsterven, omdat het teveel geld kost? Of moet de provincie het natuurgebied verbeteren? Laat het weten door te stemmen op de stelling en discussieer erover mee, hier of op Facebook.