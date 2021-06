Hengelo wil twee grote windmolens; vijf mogelijke locaties

Er staan in 2030 twee windmolens met een hoogte van zo’n 250 meter in Hengelo en er liggen meerdere zonnevelden om aan de Regionale Energie Strategie (RES) te voldoen. Het college heeft voor de plaatsing van die twee turbines vijf mogelijke locaties uitgekozen.

De windmolens worden geplaatst op een van de volgende vijf locaties: bedrijventerrein Twentekanaal Zuid, twee locaties op bedrijventerrein Westermaat en twee locaties bij de kruising A1/A35 bij Woolde. De laatste locatie is de favoriet van wethouder Claudio Bruggink.

Daken en parkeerplaatsen

"We hebben in Hengelo een grote uitdaging in een relatief klein gebied. De afgelopen tijd hebben we alle mogelijke locaties onderzocht en deze vijf gebieden zijn overgebleven als optie. Het gebied bij het knooppunt van de A1 met A35 lijkt de meest logische optie, omdat we daar allebei de turbines kunnen plaatsen."

De zonnevelden moeten op dezelfde vijf mogelijke locaties geplaatst worden en in een strook langs de A1. Hasseler Es, waar eergisteren nog protesten waren, ontkomt daarmee aan de plaatsing van zonnevelden tot in ieder geval 2030. Dat gebied is volgens de gemeente niet geschikt vanwege het landschap en de cultuurhistorische waarde.

Hengelo moet in 2030 100 GWh opwekken om aan de RES te voldoen, genoeg voor de helft van de huishoudens in de gemeente. Naast het plaatsen van windmolens en zonnevelden wil de gemeente ook daken, parkeerplaatsen en gevels vol leggen met zonnepanelen. Hiervoor wil de gemeente een stimuleringsplan.

Met de plaatsing van twee windmolens haalt de gemeente al bijna de helft van de doelstelling voor 2030. Ter vergelijking: er is 23 hectare aan zonnevelden nodig om de opbrengst van één windmolen te evenaren. De oplossing lijkt dus makkelijk: meer windmolens. Toch is dat in Hengelo geen optie. Er is slechts ruimte voor twee turbines in de gemeente.

Snelwegen

Samen met vijf andere Twentse gemeenten en Rijkswaterstaat onderzoekt Hengelo ook of het mogelijk is om grote stukken grond langs de A1 en A35 te gebruiken voor zonnevelden en windmolens. “Al snel zijn de randen van de gemeente de beste optie, om zo ver mogelijk weg te blijven van woonwijken. Maar je wil natuurlijk voorkomen dat het straks aan de rand van elke gemeente een wirwar van zonnevelden is. We proberen dus de projecten op elkaar af te stemmen en kijken naar de mogelijk om langs de A1 en A35 grote stroken aan te leggen”, vervolgt Bruggink.

De gebieden Beckum-Oele, Slangenbeek-West en Slangenbeek-Noord bieden vanwege het kleinschalige landschap weinig ruimte voor zonnevelden. Daar wordt gekeken naar het plaatsen van kleinschalige zonnevelden, in overleg met de bewoners. “Daar zien we dat bewoners goede plannen hebben voor zonnevelden en hebben er dus vertrouwen in dat we op enkele locaties aan de slag kunnen.”

Eind dit jaar moet er definitief gekozen worden voor een locatie.