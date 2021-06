Anne van der Meiden begraven in Usselo: "We zijn een dierbaar en kostbaar mens kwijtgeraakt"

De kerkdienst, die online voor iedereen te volgen was, werd geleid door de zoon en dochter van Anne van der Meiden, die net als hun vader predikant zijn. "Ik dacht dat zijn bekendheid afnam naarmate hij ouder werd, maar de laatste dagen hebben mij ongelijk gegeven", vertelde de oudste zoon Willem van der Meiden.

Hij vervolgt: "We worden werkelijk overstelpt door de belangstelling en het medeleven van talloze mensen, die wij nauwelijks kennen. Wat zijn we in Anne een dierbaar en kostbaar mens kwijtgeraakt." Ook Herman Finkers sprak tijdens de uitvaart. Hij las zijn favoriete Psalm uit de Twentse bijbel voor, Psalm 131. Finkers gebruikte die Psalm ook in een cabaretvoorstelling.

Tekst gaat verder onder de video.

Een begrip in Twente

Anne van der Meiden werkte jarenlang aan de vertaling van de bijbel in het Twents. Hij was daarmee een groot promotor van de streektaal. Daarnaast was hij betrokken bij de koninklijke huwelijken van prins Bernhard junior en Annette en prins Floris en Aimee. Van der Meiden was ook een van de initiatiefnemers van de Kerstnachtdienst en publiceerde verschillende boeken over theologie en communicatie. Naast predikant was Van der Meiden ook hoogleraar massacommunicatie.