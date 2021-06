Enorme rij bij GGD in Deventer voor coronastempel in gele boekje

Bij de GGD in Deventer stond vanmiddag een lange rij van mensen die hun coronavaccinatie wilden laten registreren in het gele boekje. Sinds deze week heeft elke gevaccineerde recht op zo'n stempel.

GGD IJsselland was een van de weinige GGD'en die deze stempel al zette, totdat op 13 mei de landelijke opdracht kwam om daarmee te stoppen. Daarover ontstond veel ophef. Vorige week kondigde de landelijke koepel GGD GHOR aan dat alle GGD'en toch weer coronastempels gaan zetten. Vandaag kunnen al eerder gevaccineerden voor het eerst terecht bij de GGD-locatie in Deventer om een stempel te laten zetten.

"We hadden wel verwacht dat er belangstelling zou zijn, maar niet dat de animo zó groot zou zijn", zegt Gerbrig Filius van GGD IJsselland. "Omdat wij maar een vrij korte periode hebben gehad waarin we niet registreerden. Blijkbaar is de inhaalslag toch groot. Toen we vanmiddag om één uur begonnen, stond er een rij van zeker honderd mensen. Gelukkig hebben ze mooi weer om in een rij te staan!"

Deze maand volgen nog eens minimaal twee dagen in Deventer en drie dagen in Zwolle waarop gestempeld gaat worden. Filius: "Dat het vandaag zo druk is, nemen we zeker mee in de voorbereiding op die dagen."

GGD Twente

Ook in Twente gaat de GGD vandaag stempelen. Daar zijn het bovendien de eerste stempels die gezet worden, want tot nu toe weigerde GGD Twente om de coronavaccinatie te registreren. Om elke gevacinneerde alsnog die kans te geven, komen er registratiemomenten in Nijverdal (vijf dagen) en Enschede (zes). Om vijf uur vanmiddag wordt in Nijverdal de eerste stempel gezet.

De stempel heeft overigens geen officiële status. Alleen Duitsland, Oostenrijk en IJsland erkennen de registratie als vaccinatiebewijs. Er wordt op Europees niveau gewerkt aan een vaccinatiebewijs dat wel rechtsgeldig is, mogelijk vanaf juli.