Expeditie Oost: Heeft grasmeester Bertus uit Dalfsen het beste gras van Nederland?

Deze week begint het EK voetbal en daarom ging het team van Expeditie Oost samen met voetbalanalist Jan van Staa op bezoek bij Bertus Meijer. De 50-jarige Dalfsenaar is voetbalgrasexpert. Samen met een aantal vrijwilligers is hij verantwoordelijk voor de voetbalvelden in Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en Nieuwleusen.

En dat doet Bertus niet onverdienstelijk. Hij is namelijk één van de vier genomineerden van de landelijke wedstrijd Fieldmanager of the Year 2021.

De grote finale

Volgende week woensdag, 16 juni, is de finale van de wedstrijd Fieldmanager of the Year 2021 en weten we of Bertus zichzelf dé enige echte voetbalgrasexpert van Nederland mag noemen.