Zorginstelling van 'kerstmoordenaar' Wim V. droeg huur niet af: bewoners noodgedwongen weg

Het gaat om het appartementencomplex aan de Enschedesestraat 205 in Hengelo, het gebouw waar ook Wim V. tot aan zijn aanhouding woonde.

"Dit is te gek voor woorden", reageert de Hengelose letselschadejurist Yme Drost. Waarbij hij erop wijst dat De Zorgstal cliënten met diverse problemen begeleidt, waaronder psychische en verslavingsproblemen. "Deze mensen worden ineens uit hun beschermde omgeving gehaald. In de zaak-Wim V. hebben we gezien hoe desastreus dat kan uitpakken."

Onderverhuur

De Zorgstal huurt een deel van een het Hengelose wooncomplex van een vastgoedondernemer en verhuurt deze appartementen onder. Overigens niet alleen aan cliënten, maar ook aan derden.

De Zorgstal blijkt de huurpenningen echter lang niet altijd te hebben afgedragen, waarop een forse huurachterstand is ontstaan. Het energiebedrijf Enexis heeft vervolgens per 1 juni gas en elektriciteit afgesloten.

Gevolg is dat voor de vier bewoners, die huurden via De Zorgstal, hun appartement onbewoonbaar is geworden. Zij hebben intussen hun heil moeten zoeken bij vrienden en familie, maar daar is in een aantal gevallen intussen sprake van een explosieve situatie, aldus bronnen tegenover RTV Oost.

Forse huurachterstand

De vastgoedondernemer bevestigt dat er sprake is van een huurachterstand door De Zorgstal. "Ik heb inmiddels een gesprek gehad met de directeur en hem 14 dagen de tijd gegeven om met een oplossing te komen." De ondernemer wil niet zeggen hoe groot de huurachterstand is. "Maar we hebben het niet om een paar duizend euro. Het gaat om een fors bedrag."

Overigens blijkt uit vertrouwelijke stukken - in het bezit van RTV Oost - dat de bewoners aan hun verplichting hebben voldaan: zij hebben hun huur afgedragen aan De Zorgstal.

Dat de huurders noodgedwongen hun biezen moesten pakken, is volgens de vastgoedondernemer buiten zijn schuld: "Juridisch gezien vormen deze bewoners immers niet mijn contractpartner, maar heb ik te maken met De Zorgstal." Hij zegt echter te hopen dat de zorgdirecteur binnen het gestelde ultimatum alsnog met een oplossing komt.

Bom barstte

De problemen rond Wim V. ontstonden nadat hij door De Zorgstal tegen zijn zin vanuit Almelo werd overgeplaatst naar Hengelo. De bom barstte toen hij op kerstavond 2019 de 27-jarige Chantal de Vries van het leven beroofde. Het slachtoffer was vanuit haar werk op weg naar haar geparkeerde auto toen ze vanuit het niets werd aangevallen en met zeven messteken werd omgebracht.

Tijdens de rechercheverhoren beklaagde Wim V. - inmiddels veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging - zich over de begeleiding door De Zorgstal. Die zou niet veel meer voorstellen dan dat een begeleider af en toe langs kwam voor een bakje koffie en vroeg hoe het met hem ging.

Tekst gaat verder onder foto

Chantal de Vries uit Almelo werd door een cliënt van De Zorgstal met zeven messteken om het leven gebracht. (Foto: RTV Oost)

Onderzoek inspectie

Voor het Openbaar Ministerie was dat aanleiding hiervan melding te maken in een zogenoemde bestuurlijke rapportage. Zoals RTV Oost meldde, begon de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daarop een onderzoek tegen De Zorgstal. Daarbij staat de vraag centraal hoe het kon dat de geesteszieke V. zelfstandig mocht wonen, terwijl bekend was dat hij vanuit het niets extreem agressief kan worden, een fetisj heeft voor messen en aan seksuele obsessies lijdt.

Overigens heeft niet alleen de IGJ een onderzoek ingesteld. Omdat de hoofdvestiging van De Zorgstal is gevestigd in Radewijk is ook de GGD Regio IJsselland een onderzoek opgestart. Dit gebeurde op verzoek van de gemeente Hardenberg, waar Radewijk onder valt.

Deze onderzoeken zijn nog volop gaande.

Zorgstal

De Zorgstal heeft in een eerder stadium verklaard dat Wim V. juridisch gezien niet als cliënt kan worden beschouwd. V. was in een eerder stadium weliswaar cliënt, maar omdat hij na zijn verhuizing iedere vorm van zorg weigerde, hield het voor De Zorgstal verder op, aldus advocaat Jaap-Willem Roozemond.

Volgens de gezaghebbende hoogleraar Gezondheidsrecht prof. mr. dr. Buijsen kan een zorginstelling echter niet zomaar z'n handen aftrekken van een opstandige cliënt en had De Zorgstal een zorgplicht.

De Zorgstal is gevraagd om commentaar op de nieuwste problemen rond het wooncomplex in Hengelo, maar reageert hier niet op.