Is de vergunning voor een varkensproducent in Beerzerveld volgens de regels verleend?

De Raad van State betwijfelt of de natuurvergunning voor varkensproducent Handelshuis Schuttert in Beerzerveld volgens de regels is verleend. Als de vergunning voor de verandering van het bedrijf aan de Beerzerhooiweg onderuit gaat, dan is het de tweede keer dat de Raad hard ingrijpt.

De eerste vergunning werd door de Raad vernietigd, omdat de provincie de bezwaren van de stichting Leefbaar Buitengebied tegen die vergunning ten onrechte niet ontvankelijk had verklaard. Vandaag kwam een woordvoerster van de provincie met hetzelfde verhaal.

De bezwaren van Leefbaar Buitengebied zouden dit keer niet ontvankelijk zijn, omdat de stichting fouten had gemaakt bij het indienen van zijn bezwaren. “De provincie heeft nu al een aantal keren geprobeerd om aan te tonen dat onze bezwaren niet ontvankelijk zijn. De provincie probeert ons telkens onderuit te schoffelen. Dat is jammer”, aldus een woordvoerster van Leefbaar Buitengebied.

Boemerang

Het lijkt erop dat de provincie door zijn eigen boemerang wordt geraakt. De Raad constateerde dat aan het verlenen van de natuurvergunning geen inspraakprocedure vooraf is gegaan. Daardoor zijn belanghebbenden mogelijk onterecht gepasseerd.

Volgens de provinciewoordvoerster was inspraak niet nodig. Degenen die lucht kregen van de op handen zijnde vergunning hebben bezwaar kunnen maken. Bovendien zorgt de verandering van het bedrijf van Schuttert in Beerzerveld niet voor een toename van stikstof bij nabijgelegen natuurgebieden, aldus de woordvoerster. In dat geval zou een inspraakprocedure ook niet verplicht zijn.

Buitensluiten

De Raad tilt extra zwaar aan het buitensluiten van belanghebbenden nadat die door het Europese Hof van Justitie op de vingers was getikt. Wie het niet eens is met het verlenen van een vergunning, moet zijn mening kunnen geven en ook makkelijk naar een rechter kunnen stappen. En dat is vooral van belang, omdat in Beerzerveld breed verzet is ontstaan tegen het opkopen van veehouderijen door Handelshuis Schuttert. Volgens de woordvoerster van Leefbaar Buitengebied zijn er veel klachten over stankoverlast.

Eigenaar Jan Schuttert van het Handelshuis stelt dat hij er alles aan doet om goed te boeren. De Raad doet binnen twee maanden uitspraak.