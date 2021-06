VDK Groep nieuwe hoofdsponsor PEC Zwolle

VDK Groep prijkt niet alleen op de voorkant van het tricot, maar bezet ook posities op de mouw. "Wij zijn zeer verheugd dat de VDK Groep van Frans zich zo nauw verbonden voelt met de club, dat hij ons het komende half jaar als hoofdsponsor wil ondersteunen", steekt Visser van wal. "Namens de club zijn we momenteel in onderhandeling met een aantal internationale partijen, die naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2022 een exposurepakket inclusief shirtsponsoring gaan afnemen."

Vergunningen gokbedrijven

"De Nederlandse overheid heeft de gokmarkt daarvoor vrijgegeven vanaf eind 2021 en heeft deze vrijgave gekoppeld aan een vergunningstelstel. Deze vergunningen worden naar verwachting in de maanden oktober en november verleend aan zo’n 20-30 gokbedrijven. Belangrijke bepaling hierbij is dat zij geen enkele vorm van reclame mogen maken, voordat de vergunningen daadwerkelijk zijn toegekend en daarvan zijn we dus in afwachting", vervolgt Visser.

Tussentijd

In de tussentijd siert VDK Groep dus het tenue. "Een uiterst prettige overeenkomst gesloten en dit alles naast de intensieve sponsoring die Frans al voor ons deed. Zo is hij als leverancier (de veldverwarming van ons natuurgras is door VDK Groep geleverd) en sponsor, maar ook als mens en ondernemer nauw betrokken bij de club. Overigens verwachten we de uitkomsten van ons bijgestelde ondernemingsplan waar Frans naar refereert de komende zomerperiode te kunnen presenteren aan onze stakeholders", aldus Visser.

VDK Groep is één van de grootste installatiebedrijven in Noord- en Oost-Nederland en wil zich ook landelijk verder positioneren. Het bedrijf met de wortels in de regio Zwolle bestaat daarbij uit dertig sterke lokale installatiebedrijven die allen een eigen specialisme of regio hebben.