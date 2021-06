FBK Games directeur zo trots als een pauw na wereldrecords

Sifan Hassan is haar wereldrecord op de 10.000 meter dat ze liep in het Fanny Blankers-Koen Stadion dus al na twee dagen weer kwijt. Letesenbet Gidey liep op dezelfde baan en snoepte bijna zes seconden van het verse wereldrecord van Hassan af. Die tijd liep ze dinsdagavond tijdens de Ethiopian Trials.

Hengelo op de kaart

Kloosterman is bedolven onder felicitaties uit de hele wereld. "Dit is waar je het voor doet tenslotte. Je hoopt altijd op een wereldrecord, maar twee? Dat maak je maar één keer in je leven mee", zegt Kloosterman.

De FBK Games staat met dit wereldrecord weer goed op de kaart. Bij de atleten was dat al het geval, maar Kloosterman hoopt dat de records ook nieuwe sponsoren en publiek aantrekken. Door deze prestaties zie je dat er wereldrecords gelopen kunnen worden in Hengelo. En van die magie kun je deel uitmaken", zegt Kloosterman.

FBK directeur Han Kloosterman is trots op de wereldrecords (Foto: RTV Oost)

Wereldrecord Gidey niet onverwacht

Het wereldrecord kwam voor velen uit de lucht vallen. Dat komt omdat de Ethiopian Trials in Hengelo niet voor het grote publiek bekend zijn gemaakt. "We hadden geen vergunning voor publiek bij deze wedstrijd. Een handvol Ethiopiërs was naar het stadion gekomen om te kijken.

Het wereldrecord van Letesenbet Gidey kwam voor Kloosterman niet geheel onverwacht. "Wij wisten natuurlijk dat ze een goede loopster is en dat ze voor een wereldrecord kwam. Dat ze het ook gehaald heeft komt ook omdat de omstandigheden dinsdagavond een stuk beter waren dan zondagmiddag. Dinsdagavond stond er bijna geen wind en dat is natuurlijk gunstig.

Het geheim

Na twee wereldrecords vraagt iedereen zich af wat het geheim is van Hengelo. Want ook Kenenisa Bekele verbrak in 2004 een wereldrecord op de 5000 meter. Haile Gebrselassie heeft zelfs viermaal een wereldrecord in Hengelo gelopen.

Gidey werd in Hengelo net als Hassan begeleid door ledlampjes die opflikkerden op de rand van de binnenbaan die het tempo van het wereld record aangeven. Gidey dook met een snelle slotronde nog ruim onder de tijd van de Nederlandse Sifan Hassan. De FBK Games had de primeur van de lampjes twee jaar geleden al. Dat leidde toen niet tot een wereldrecord.

Een ander component dat meespeelt is volgens Kloosterman de baan. "Onze baan is ook bedoeld voor training. Daarom is de baan wat zachter dan Olympische banen. Daarnaast zeggen de atleten dat wij hier schone lucht hebben. In grote steden als Parijs of Berlijn heb je dat niet. Ten slotte heeft Nederland een gunstig klimaat waarbij het in de avond het vaak windstil wordt.

Toekomst

Volgend jaar is er weer een nieuwe FBK Games met vlak daarna de Special Olympics. Stiekem hoopt Kloosterman dat er dit najaar nog wat recordwedstrijden gepland kunnen worden. "Ik Jheb os Hermens al even aan de jas getrokken met dit idee", zegt Kloosterman.