Marleen van den Worm uit Oldenzaal heeft nu dan toch een stempel in haar gele boekje

Net als in Deventer eerder vandaag, stond aan het eind van de middag ook een lange rij mensen te wachten in Nijverdal voor een registratie van de coronavaccinatie in het gele boekje.

Stoppen met stempelen

Vanaf afgelopen maandag zetten alle GGD'en een stempel in de gele inentingsboekjes van de gevaccineerden die daar bij de priklocatie om vragen. Dat besluit volgde op een eerdere beslissing om in het hele land te stoppen met stempelen van de gele boekjes. Dat leidde tot veel onbegrip, onder andere van Marleen van der Worm uit Oldenzaal. Ze wilde maar wat graag haar coronavaccinatie geregistreerd hebben in het gele boekje, maar kreeg nul op het rekest toen ze bij de GGD haar eerste prik ging halen.

Vanavond liet ze trots haar registratie zien. Ze is dolgelukkig dat het nu gelukt is om het stempeltje in het gele boekje te bemachtigen. Al moest ze er wel van Oldenzaal naar Nijverdal voor rijden en een half uur in de rij staan. Honderden mensen staan in de rij voor een stempel. De wachttijd liep tot zeker een half uur op.

Lange rij in Nijverdal voor stempel in geel boekje. (Foto: NewsUnited/Bert Kamp)

Andere mensen die de rij zagen, besloten om te keren. Maandag en volgende week woensdag kunnen zij in de herkansing.

Eerder vandaag leidde de mogelijkheid om in Deventer bij de GGD IJsselland een stempel te halen in het gele boekje ook al tot flinke rijen. Daar meldden zich uiteindelijk zo'n vierhonderd mensen voor een stempel.