Waterschap Vechtstromen investeert 70 miljoen om ons afvalwater schoner te maken

Nadat eerder de zuivering aan de Vissedijk in Almelo werd vernieuwd, is nu de verouderde zuivering in Tubbergen aan de beurt. Deze wordt volledig vervangen. Voor veertien miljoen euro bouwt het waterschap hier een moderne installatie die het water zuivert volgens de Nereda-technologie. Want na ruim vijftig jaar voldoet de zuivering hier niet meer aan de toekomstige strenge regelgeving die gaat gelden voor de waterkwaliteit. Zelfs een grondige renovatie zou niet het gewenste resultaat opleveren. Daarom besloot Vechtstromen een compleet nieuwe zuivering aan de Huyerenseweg te bouwen.

"Uit onderzoek is gebleken dat deze zuivering het beste uitgerust kan worden met de Nereda-technologie. Hiermee wordt het afvalwater volgens de hoogste normen gezuiverd, het is energiezuinig en het heeft potentie om grondstoffen terug te winnen", aldus bestuurder Erik Lievers.

Nereda is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie waarbij het slib geen vlokken vormt, maar korrels. Hierdoor bezinkt dit slib veel sneller en makkelijker. De technologie is uitgevonden door de Technische Universiteit Delft en samen verder ontwikkeld met de Nederlandse Stichting voor Toegepast Wateronderzoek (STOWA), de Nederlandse Waterschappen en Royal HaskoningDHV.

Einde aan oude techniek

Het vieze water van bedrijven en huishoudens in Tubbergen wordt momenteel gezuiverd op de, zoals dat heet, conventionele manier. "We zuiveren hier op basis van oxidatiebedden. Een oude techniek waarbij lavastenen, algen en bacteriën een belangrijke rol spelen." Dit soort zuiveringsinstallaties is te herkennen aan de aanwezigheid van grote nabezinkbassins. Die zijn straks niet meer nodig.

In de video hieronder wordt uitgelegd hoe een Nereda-afvalwaterzuiveringsinstallatie werkt.

Nabezinkbassins overbodig

Het rioolwater van Tubbergen wordt straks dus volgens de hoogste normen gezuiverd. Omdat er geen grote nabezinkbassins nodig zijn, is de installatie ook veel kleiner. "De ruimte die vrijkomt op het terrein kan mogelijk ingezet worden voor andere doeleinden op het gebied van duurzaamheid of biodiversiteit. Denk daarbij aan het plaatsen van zonnepanelen of het inzaaien met bloemenmengsel."

Bovendien springt de nieuwe zuivering zuiniger om met energie en kunnen in de toekomst mogelijk grondstoffen beter terug worden gewonnen uit het vieze water. In 2017 stelde onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van de Energie- en Grondstoffenfabriek een top 5 samen van grondstoffen die mogelijk terug kunnen worden gewonnen uit rioolwater. In deze top 5 staan de volgende grondstoffen: fosfor, bioplastics, cellulose, alginaat (nu genaamd Kaumera) en biomassa.

"Intensief onderzoek"

Hilferink: “De waterschappen doen momenteel intensief onderzoek naar het terugwinnen van deze grondstoffen. Er zijn pilotprojecten geweest en/of demo-installaties beschikbaar. De uitdaging is om voor deze grondstoffen, behalve voor fosfor, een goede afzetmarkt te vinden. Op kleinere schaal wordt gekeken naar het terugwinnen van stoffen als ammoniumsulfaat, CO2, metalen, eiwitten en humuszuren uit het rioolwater.”

En dan heeft hij de meest voor de hand liggende nog niet genoemd: water. “Ook dit kunnen we hergebruiken, zeker als de kwaliteit van het gezuiverde water nog verder verbetert.” Hilferink benadrukt dat het hergebruik van grondstoffen geen nieuwe ontwikkeling is. “Zuiveringen leveren als restproduct slib. Dit hergebruiken we om energie van te maken.”

70 miljoen euro

Behalve de communale zuivering in Tubbergen, investeert Vechtstromen de komende jaren fors in aanpassingen van nog eens 12 van de in totaal 23 zuiveringsinstallatie die het heeft in Twente, het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe. Als het werk in Tubbergen gedaan is, wordt als eerste de zuivering van Oldenzaal aangepakt. “Deze wordt niet volledig vernieuwd, maar er wordt hier waarschijnlijk een extra installatie aangeschakeld", aldus Hilferink. In totaal investeert het waterschap de komende jaren tussen de zestig en tachtig miljoen euro. "Dit bedrag is afhankelijk van de ontwikkeling van de bouwkosten."

De forse investeringen zijn noodzakelijk om na 2027 te kunnen voldoen aan strenge Europese wetgeving (de Kader Richtlijn Water), die eist dat de waterkwaliteit de komende jaren moet verbeteren en dat er minder vreemde stoffen aanwezig zijn in bijvoorbeeld sloten, beken, kanalen, rivieren en meren.

Nederland en de andere landen van de Europese Unie vinden goede waterkwaliteit belangrijk in alle Europese wateren. Omdat water zich niks van landsgrenzen aantrekt, hebben de lidstaten in 2000 samen afgesproken om maatregelen te nemen in de Kader Richtlijn Water (KRW). Deze richtlijn bepaalt dat de wateren in 2027 een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Hier is nog grote winst in te behalen door leefgebieden te herstellen, vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden.

Niet overal Nereda

De verandering van het klimaat speelt tevens een rol bij het beter zuiveren van rioolwater. "We hebben steeds vaker te maken met droge perioden waarin onze rioolwaterzuivering soms de enige voeding van de beken is", vertelt Lievers. "Ook om die reden moet de zuiveringskwaliteit verder omhoog."

Toch worden niet alle zuiveringen omgebouwd tot een Nereda-installatie. "Het meest verstandig is om dit te doen als je een compleet nieuwe installatie moet bouwen. Dat is niet overal nodig. Op sommige locaties is een grondige renovatie voldoende. In die gevallen kiezen we ervoor om die zuiveringen te upgraden naar de nieuwe standaard."

Ben Veldhuis van Waterschap Vechtstromen bij de rioolwaterzuivering in Vroomshoop. (Foto: RTV Oost)

In december vorig jaar was het exact vijftig jaar geleden dat de wet Verontreiniging oppervlaktewateren in werking trad. Vanaf dat moment zijn de waterschappen verantwoordelijk voor het zuiveren van het water en lozen ze het schone water in sloten, beken, kanalen en rivieren. Door de jaren heen verfijnde de techniek om het vieze water van huishoudens en bedrijven schoner te maken. Nadat in 2012 in Epe de eerste Nereda-zuiveringsinstallatie in gebruik werd genomen, brak de technologie wereldwijd razendsnel door. In datzelfde jaar werd bekend gemaakt dat Vroomshoop ook een Nereda-zuivering zou krijgen.