Busdrama in 1955 waarbij vier kinderen uit Den Ham omkwamen krijgt gedenkteken

Het had zo'n mooi reisje kunnen worden. Velen kwamen voor het eerst over de grens. Het eindigde in een ware ramp. Een ernstig ongeval voor 43 kinderen van het Hervormd Jeugdkoor Zang&Vriendschap uit Den Ham. Het onvoorstelbare gebeurde in juni 1955: een vonk, een explosie, één grote vlam. De hele bus stond in brand in een buitenwijk van Osnabrück.

De begeleiders, dirigent Snel en zijn echtgenote, en meester Gorter met zijn vrouw probeerden te blussen en kinderen uit de bus te halen. Chauffeur Anton Heuver toonde tijdens de reddingsactie veel moed. Toegestroomde buurtbewoners hielpen bij de reddingspogingen. Voor twee meisjes kwam de hulp te laat en ook later overleden nog twee slachtoffers. Veel kinderen hadden ernstige brandwonden en werden opgenomen in ziekenhuizen.

Verpleging in Duitsland

Weken, maanden daarna werden zestien gewonde leden van het koor in Duitse ziekenhuizen verpleegd. Ouders uit Den Ham mochten logeren bij leden van de Reformierte Gemeinde. Eén jaar na de ramp gaf het koor een concert in Osnabrück. In 2011 is een herinneringstekst en gedachteniskruis aangebracht in de hervormde kerk in Den Ham.

Bron: Canon van Nederland

Het busongeluk is landelijk nieuws, hier in het Leidsch Dagblad (Foto: Leidsch Dagblad)

De gebeurtenis laat nog altijd sporen na in de samenleving van Den Ham. Bij veel Hammenaren heeft het ongeluk diepe indrukken achtergelaten. Hammenaar Jan Gerrits was zo geraakt door het verhaal van de busramp in Osnabrück, dat hij het initiatief heeft genomen om GemeenteBelangen Twenterand (GBT) te vragen om te onderzoeken of het mogelijk was om een openbaar gedenkteken in de openbare ruimte te plaatsen. Doel is dat het verhaal van dit ernstige ongeval ook doorgegeven zal worden aan volgende generaties.

Unaniem

“Wij hebben gemerkt dat deze ramp voor nabestaanden en overlevenden een grote impact heeft gehad en tot op de dag vandaag diepe sporen heeft nagelaten”, zegt GBT-woordvoerder Frank Stolte. “Bovendien komt het initiatief voor dit gedenkteken uit de bevolking van Den Ham.”

En zo geschiedde. Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad. Het is de bedoeling het nieuwe gedenkteken te laten ontwerpen door een lokale kunstenaar. Het gedenkteken wordt onderdeel van nieuwbouwplan ‘De Smithoek’ en zal ongeveer op de plek van de voormalige Hervormde School komen te staan.