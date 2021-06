Stil in Oldenzaal door renovatie Plechelmusbasiliek: "Een nieuwe klok haal je niet zomaar bij de HEMA"

4.000 kilo, en bijna twee bij twee meter. De nieuwe klok die in september het carillon in Oldenzaal compleet moet maken is geen kleintje. Het wordt de 49e klok in het carillon. Om ervoor te zorgen dat deze straks zonder problemen geplaatst kan worden, wordt nu het een en ander opgeknapt bovenin de Plechelmusbasiliek.

Als stadsbeiaardier bespeelt Bannink al dertig jaar de klokken in de basiliek. “Het is echt mijn hobby en door de jaren heen is het alleen maar mooier geworden. Het is een prachtige klokkenkamer met fantastische akoestiek.”

Voor zijn gevoel mist er alleen nog één ding: “Ik wil al heel lang een besklok. Die zou het helemaal afmaken hier.” Een lang gekoesterde wens, die binnenkort in vervulling gaat, al was het een lastige weg. “Zo’n klok haal je niet bij de HEMA natuurlijk.” Daarom werd gezocht naar een klokkenmaker die hem kan maken. “We willen dat hij goed past bij de Ireneklok, die nu de grootste is.”

Authentiek

Een match werd gevonden in Spanje. “Deze klokkenmaker werkt nog op een eeuwenoude manier”, legt Bannink uit. 4000 kilo brons wordt in een zandvorm gegoten en dat in maar een paar minuten tijd. “Het is echt heel nauwkeurig, authentiek werk.”

Dat het nauwkeurig komt kijken, blijkt bij de eerste poging: “Er ging iets mis bij het gieten, er zat een kleine lek in de gietvorm. Die eigenlijk niet te zien was.” De tweede poging ging wel goed.

Typisch Oldenzaal

Dat de klok de naam Plechelmus krijgt is niet het enige Oldenzaalse. De buitenkant wordt versierd met kleine tekeningen van gebouwen uit de stad. “Deze klok maakt het carillon straks helemaal compleet, dan moet het wel écht een Oldenzaalse klok worden.”

In september moet het gaan gebeuren. Dan wordt de klok in Oldenzaal verwacht.