Stevige kritiek in rapport over geflopt project rond monumentale boerderij Raalte

Geen onderling vertrouwen, onzekerheid over geld, onenigheid over de planning en gebrekkige communicatie. Dat zijn in een notendop de conclusies van een extern rapport over het mislukte project rond de monumentale boerderij ‘De Nieuwe Strunk’ in Raalte. Eind april ging wethouder Wagenmans er al diep voor door het stof; oppositiepartijen zegden zelfs hun vertrouwen in hem op.

De plannen voor ‘De Nieuwe Strunk’ leken in februari van dit jaar nog in kannen en kruiken. Een monumentale boerderij vlakbij het centrum van Raalte moest een multifunctioneel centrum worden, en vooral een plek gaan bieden aan cultuur en erfgoed. De plannen voor de verbouwing waren klaar, er waren huurders gevonden en zelfs in het eerste jaar van gebruik zou het gebouw al winstgevend zijn.

Drijfzand

Maar nog geen twee maanden na het akkoord van de gemeenteraad (er werd bijna 700.000 euro beschikbaar gesteld), stortte het project als een kaartenhuis in elkaar. Het projectteam trok zich terug, vooral toen bleek dat het financiële aspect gebaseerd leek op drijfzand. Ook ontstond er een verschil van inzicht tussen gemeente en projectteam over de uitvoering en snelheid van het project. Uit het rapport blijkt een verschil in verwachtingen. De stichting gaf de opdracht terug en dat verbaasde de gemeente.

De gemeenteraad liet extern onderzoek doen door adviesbureau Berenschot. Dat trekt in een tientallen pagina’s dik rapport een aantal stevige conclusies. Over het onbegrip dat er is over het teruggeven van de opdracht door de stichting die het project zou uitvoeren, en vooral over de betrokkenheid bij- en de sturing op het project vanuit het gemeentehuis.

Geen leiding, geen planning

De onderzoekers zien een ambtelijke organisatie die weliswaar ‘correct wil werken’, maar stellen ook vast dat die organisatie ‘geen projectleiding, urgentie en eigen planning heeft’. Ook wil de wethouder ‘wel betrokken zijn’, maar heeft die verder ‘geen rolinvulling’. Bovendien oefent de ambtelijke organisatie volgens de onderzoekers het normale toezicht op het verloop van projecten niet uit.

Daarbij blijft de vraag of zonder meer zekerheid over het budget voor de schuur de aanbesteding van de verbouwing van de boerderij wel plaats had mogen vinden Zinsnede uit het rapport naar het geflopte project.

Inhoudelijk zijn er zeker punten die een heroverweging van het project kunnen rechtvaardigen, stelt het rapport. Ook doet de financiële onzekerheid (de provincie wees de subsidieaanvraag af) de vraag rijzen of de aanbesteding van het project bij de boerderij had gemogen zonder zekerheid over voldoende budget: “Daarbij blijft de vraag of zonder meer zekerheid over het budget voor de schuur de aanbesteding van de verbouwing van de boerderij wel plaats had mogen vinden.”

Al lijkt de begroting van de investeringsuitgaven volgens de onderzoekers ‘verder redelijk op orde’. In het rapport staat: “Met de schets van deze financiële risico’s is het teruggeven van de opdracht niet verklaard, maar wel een omstandigheid die daaraan heeft bijgedragen.”

Geld nog niet uitgegeven

Het geflopte project rond de monumentale boerderij is overigens geen financieel debacle voor de gemeente: er zijn enkel nog kosten gemaakt voor het maken van de projectplannen, zoals onderzoek naar de haalbaarheid ervan. De tonnen die waren gereserveerd voor uitvoering van de plannen zijn niet uitgegeven.

De onderzoekers concluderen overigens dat het project mogelijk wel een herstart kan krijgen, en dat de boerderij dan alsnog in een eventueel aangepaste vorm kan worden verbouwd. Maandagavond praten gemeenteraadsleden voor het eerst over het rapport. Het gemeentebestuur neemt de aanbevelingen uit het rapport over.