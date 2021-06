Politiek gevangenen verzorgden kraamkamer voor regionale hennepkweek

Jarenlang zaten ze, onder erbarmelijke omstandigheden, samen in de gevangenis in hun thuisland Myanmar. Na ingrijpen van de VN streek een handvol van deze politieke gevangenen neer in Hardenberg. Daar werden ze door een echtpaar ingezet voor de wietkweek. Tenminste, dat stelt justitie. De advocaten vande verdachten vinden de maandenlange gevangenisstraffen die tegen de vluchtelingen zijn geëist onverteerbaar.

Een aantal van de vluchtelingen die een rol gespeeld zouden hebben bij de hennepkweek, is inmiddels overleden. Maar vandaag en morgen moeten drie anderen voor de rechter verschijnen. Het verdriet van de jarenlange helse opsluiting in hun thuisland is in de ogen te lezen. Grote vraag is nu of ze misbruikt zijn door een echtpaar, waarvan de vrouw ook uit Myanmar komt, of dat ze willens en weten hebben gehandeld om een centje bij te verdienen met het kweken van wiet.

Groene kraamkamer

Twee van de drie politiek vluchtelingen huurden in 2017 een huis in Hardenberg. Eentje aan de Ganzebloem de ander aan de Parkweg. Als de bewoner van de woning aan de Ganzebloem op vakantie gaat, geeft hij de sleutel van de woning aan zijn vriend en landgenoot Myo. Ook de huurder van het huis aan de Parkweg vertrouwt de sleutel toe aan deze persoon. De huurders zijn vaak maanden van huis. De één voor werk, de ander voor vakantie.

Myo zorgt in de tussentijd naar eigen zeggen voor de post in beide woningen. Echter, als de politie er in april een inval doet, vinden ze in de huizen in totaal 4000 hennepplanten. Een kleine 3000 ervan zijn stekjes. "Het was een soort hub waar wietplanten werden opgekweekt voor plantages in de wijde regio", zegt het OM over de groene kraamkamer.

'Grote Zus'

De politie doet er een inval, omdat ze een stel uit Wijhe zijn gaan volgen. Het gaat om Jim en zijn vrouw Cho. Die laatste, ook afkomstig uit Myanmar, wordt 'Grote Zus' genoemd door Myo. Over Jim en Cho waren bij de politie tips binnengekomen. Ze zouden bezig zijn in de hennephandel.

Nadat de recherche het stel een tijd heeft geobserveerd, en hun auto heeft gevolgd met een gps-zender, doen ze een inval in een huis in Olst. Daar staan ruim 200 wietplanten. Vervolgens worden de huizen in Hardenberg binnengevallen. Naast vluchteling Myo, is ook het Wijhese stel in een van de huizen aanwezig. Zowel Jim als Cho dragen een witte overall, Jim heeft zelfs een schaar in de handen waarmee de henneptoppen geknipt worden. Tenslotte wordt een hennepplantage in Staphorst, met ruim 200 planten, ook aan hen gelinkt.

Het Wijhese stel moest zich vandaag verantwoorden bij de rechtbank als hoofverdachten. Maar beide kwamen niet opdagen, ze kampen met fysieke en psychische problemen. Hun rechtszaak is uitgesteld.

Heftige geschiedenis

Uit onderzoek blijkt dat ze veel contact hadden met Myo, de vluchteling die 'de post van zijn vrienden bijhield'. Dat Myo een actieve rol had bij de plantages in Hardenberg wordt door hemzelf ontkend. Maar verschillende getuigen, waaronder medeverdachten, verklaren hem schuldig.

Ook zijn landgenoten moeten worden afgestraft, vindt het OM. "Zij hebben hun huis beschikbaar gesteld voor hennepkweek. Het zijn goede vrienden van elkaar, dit is echt niet zonder hun medeweten gebeurd."

Volgens advocaten Van Faassen en Kok moeten hun cliënten worden vrijgesproken. "Het gaat om een zaak van vier jaar geleden. Daarnaast hebben deze mannen een enorm heftige geschiedenis achter de rug in het thuisland." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.