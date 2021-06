'Klein Turkije' juicht zowel voor Turken als Oranje

Het EK staat voor de deur. Vanavond neemt Turkije het in de eerste wedstrijd op tegen Italië. Aan de Rielerweg in Deventer, ook wel liefkozend 'Klein Turkije' genoemd, zijn omwonenden en ondernemers al helemaal in de voetbalsferen.

"De vlaggetjes hangen nog niet, dat komt nog. Maar het Europees Kampioenschap is natuurlijk het gesprek van de dag in de zaak", vertelt Ergün Dogan, eigenaar van de Turkse herenkapsalon Can. "Eerst spraken we over niets anders dan het coronavirus, maar nu zien we echt uit naar de wedstrijden die op het programma staan. We hebben al mooie Nederlandse en Turkse vlaggen opgehangen", vertelt hij.

Ondanks dat ze in 'Klein Turkije' maar wat graag zien dat de Turkse ploeg vanavond wint, kan ook Oranje rekenen op steun van de Turkse gemeenschap in Deventer. "Het komt wel goed uit. Als een van beide landen niet verder gaat, juichen we gewoon verder als het andere land wél door is naar de volgende ronde. Al verwacht ik natuurlijk dat zowel Nederland als Turkije in de finale komen", grapt Dogan.

Klein gezelschap

Met de hele straat of vriendengroep kijken naar de wedstrijden zit er volgens Dogan niet in. "In klein gezelschap met familie en een paar vrienden, maar dat maakt het er niet minder om. Voor nu hopen we dat het Turkse elftal gaat winnen, ik verwacht dat de 3-0 vanavond op het scorebord komt te staan", aldus de Turkse kapper uit Deventer.

Turkije speelt vanavond om negen uur tegen Italië. De eerste keer dat Oranje aan de bal is, is komende zondag. In Amsterdam neemt het Nederlands Elftal het vanaf negen uur op tegen Oekraïne.