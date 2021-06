Gedeeltelijke zonsverduistering goed zichtbaar vanuit Overijssel

De zonsverduistering ontstond doordat de maan precies tussen de aarde en de zon stond. De maan kan de zon gedeeltelijk of helemaal afdekken. De maan is weliswaar veel kleiner dan de zon, maar omdat hij dichterbij staat, lijken ze even groot. Langzamerhand verschuift de positie van de hemellichamen en vanmiddag was om iets voor half één het maximum van de verduistering bereikt.

Tijdens de zonsverduistering was bijna een derde van de zon verduisterd door de maan. Wie een totale zonsverduistering wil zien, moet nog even geduld hebben en bovendien de landsgrenzen over. Over drie jaar is de volgende totale zonsverduistering in de Verenigde Staten en in 2026 is Spanje aan de beurt.