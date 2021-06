Zanger Erwin Nyhoff zingt zich in vorm voor tv-programma Oranje Zomer

Hij wordt geacht de komende weken in topconditie te zijn. Zanger Erwin Nyhoff uit Heeten maakt namelijk de komende weken meermalen zijn opwachting in de Oranje Zomer, het tv-programma rond het illustere trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. "Heel eervol en een enorm groot podium ook."

Vanavond komt hij een eerste keer in actie. "We brengen een ode aan Harry Muskee alias Cuby, de blueslegende die tien jaar geleden overleed. Hij zou vandaag tachtig jaar zijn geworden. Vandaar dat we vanavond een nummer van hem spelen."

Gastmuzikant

Nyhoff is deze sportzomer vier keer te gast als muzikant. Het tv-programma De Oranje Zomer is opgebouwd rond de drie grote evenementen: het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. Daarbij is er de nodige aandacht voor livemuziek.

De Heetenaar heeft zijn uitnodiging te danken aan gitarist Erwin Java. "Hij was een kwart eeuw de rechterhand van Cuby en heeft mij hiervoor gevraagd." Helemaal toevallig is die uitnodiging overigens niet. Zoals gemeld speelt Nyhoff in september namelijk de hoofdrol in een theatervoorstelling rond het Drentse bluesfenomeen.

'Heel eervol'

Nyhoff vindt niettemin de uitnodiging heel eervol. "En het is natuurlijk fantastisch om zo'n groot podium te hebben. Dit programma trekt ongetwijfeld een groot kijkerspubliek. Vanavond spelen we Cuby, daarna ook andere nummers. Waaronder eigen werk van mijn vroegere band The Prodigal Sons."

En dat is welkom in deze voor artiesten belabberde tijden. "Door corona was het natuurlijk een slecht jaar. Vandaar ook het concept om met mijn eigen oldtimer op pad te gaan, waarbij ik speciale Corona Cadillac Concerts verzorg: "Dat loopt lekker en ik krijg regelmatig nieuwe boekingen binnen. Al hoop ik vanzelfsprekend dat we weer zo snel mogelijk terug kunnen naar het oude normaal".

Johan Derksen

Hij hoeft overigens niet bang te zijn straks publiekelijk te worden afgebrand door de immer kritische Johan Derksen. De muziekliefhebber noemde een van Erwins nummers Jenny's New Morning al eens een van de mooiste nummers ooit uit de nederpop. "Ik ken Johan al heel lang. Weet dat hij me altijd heeft gevolgd en liefhebber is van mijn muziek. Ik heb er zin in hem weer te ontmoeten."