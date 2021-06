PEC Zwolle bindt doelman Kostas Lamprou

Bij RKC Waalwijk miste Lamprou vorig seizoen geen minuut. Voor zijn eenjarig verblijf in Noord-Brabant kwam de Griekse sluitpost uit voor Feyenoord, Willem II, Ajax en Vitesse.

Volgende stap

"Na een goed seizoen in Waalwijk is het voor mij tijd om een volgende stap te zetten. In de loop der jaren heb ik vaak tegen PEC Zwolle gespeeld en zowel binnen als buiten de lijnen vind ik dit een hele mooie club", schetst Lamprou.

"De support vanaf de tribunes is zowel bij thuis- als uitwedstrijden fanatiek en op de inmiddels prachtige grasmat wordt verzorgd voetbal gespeeld. Ik zie uit naar mijn tijd hier en kan niet wachten om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen."

Kostas Lamprou met technisch manager Mike Willems (Foto: PEC Zwolle)

Willems

Technisch manager Mike Willems over de nieuwe doelman: "Met Kostas halen we een uitstekende keeper en een echte winnaar in huis. Het afgelopen seizoen heeft hij zich nadrukkelijk bij ons in de kijker gespeeld."

"Onder meer door zijn uitstekende reflexen, meevoetballende kwaliteiten, de passie waarmee hij in het doel staat en de punten die hij voor RKC heeft gepakt. Daarnaast is Kostas een geroutineerde keeper in de Eredivisie en dus weet hij als geen ander wat er van hem en de groep gevraagd wordt om tot prestaties te komen", aldus Willems.