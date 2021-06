Voetbalpensionado Tim Breukers richt zich nu op maatschappelijke carrière: "Nu echt aan het werk"

Een maandje vakantie, veel tijd met zijn vriendin Jessey d’Hollosy, kinderen Jade en Lasse, en de tijd om na te denken over zijn toekomst. Van een zwart gat is voor Breukers nog geen sprake: hij gaat zich de komende tijd richten op de scriptie van zijn hbo-studie Topsport Management en Ondernemerschap. Daarnaast gaat hij twee dagen in de week meelopen bij zijn oude club Heracles.

'Echt' aan het werk

“Om te kijken wat me leuk lijkt”, begint Breukers met de blik gericht op de toekomst. “En dan kunnen we ‘echt’ aan het werk”, stelt hij met een lach. “Natuurlijk ga ik het voetbal missen. De wedstrijdspanning, de kleedkamerhumor. Maar het telkens moeten, er alles voor opzij moeten zetten; dat valt weg. Het voelt goed, het is een andere manier van leven eigenlijk.”

Breukers twijfelde lang over zijn beslissing om te stoppen. Daarin speelde zijn situatie bij Heracles vorig seizoen ook een rol.

Twijfel

Veertien seizoenen was Breukers profvoetballer, maar de overstap van Quick’20 uit Oldenzaal naar het tweede elftal van Heracles was voor hem geen makkelijke. “Daar heb ik best lang over getwijfeld. Wil ik dat wel?” Breukers ging het avontuur aan en al snel werd duidelijk dat dit de juiste beslissing was.

Daar heb ik best lang over getwijfeld. Wil ik dat wel? Tim Breukers

Zijn debuut in de hoofdmacht liet niet lang op zich wachten. “In december, in mijn eerste seizoen, zat ik meteen op de bank tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip. Ik maakte toen ook mijn debuut. Het was een prachtige wedstrijd, maar we verloren wel dik. Maar voor mij was het één en al overwinning die dag. Een mooi moment.”

Vrienden bij FC Twente

Breukers hield een aantal goede vriendschappen over aan zijn tijd als profvoetballer. Zo kan hij het uitstekend vinden met Wout Brama. “We gaan vaak met elkaar tennissen op oudjaarsdag en onze vriendinnen hebben goed contact met elkaar. Het is allemaal heel relaxt, er is geen haat en nijd. Als voetballers kijk je daar toch anders naar dan dat de supporters dat doen”, doelt hij op de rivaliteit tussen Heracles en FC Twente.

Als voetballers kijk je daar toch anders naar dan dat de supporters dat doen Tim Breukers

“Vanuit de Heracles-kant is er altijd wel een bepaald soort van strijd. Wat meer dan vanuit de Twente-kant, vervolgt Breukers. “In mijn eerste Heracles-periode wonnen we daar voor het eerst de uitwedstrijd. Toen we terugkwamen in Almelo was het een gekkenhuis. Sportief lag het destijds nog verder uit elkaar, de ontlading was daardoor veel groter. De straten in Almelo stonden vol, dan zie je wel dat het echt leeft in de stad.”

Na vijf jaar in het shirt van Heracles maakte Breukers de overstap naar buurman Twente.

Na zijn periode in het shirt van Twente keerde de vleugelverdediger terug op het oude nest bij Heracles. Hij koos daarmee voor zekerheid, ondanks interesse van andere clubs. “Zo af en toe speelde er wel wat, maar als je bijvoorbeeld naar het buitenland wil moet je een gok nemen. Ik houd best van zekerheid. Het was een weloverwogen keuze om in Nederland te blijven.”

Het was een weloverwogen keuze om in Nederland te blijven. Tim Breukers

In zijn tijd bij Heracles en Twente kwam Breukers een aantal uitstekende voetballers tegen. Zo was Gonzalo García een van de uitblinkers bij Heracles. “Die was echt fenomenaal goed. En in mijn tijd in Enschede stond ik vaak tegenover Dusan Tadic en Nacer Chadli.”

Dusan Tadic

De Serviër maakt nog steeds indruk op Breukers. “Ik merkte het al toen ik met hem speelde bij Twente. Hij is een professional die elk moment van de dag met voetbal bezig is. Erg gedisciplineerd, hij deed ook altijd al oefeningen vóór de training. Wat hij er allemaal voor deed, daar stond ik echt van te kijken. En nu sleept hij bij Ajax de jonge spelers mee, echt knap.”

Naast verschillende goede spelers kwam Breukers in zijn carrière ook een aantal uitstekende trainers tegen. Vooral Peter Bosz maakte indruk op de vleugelverdediger.

Eigen trainerscarrière?

Het plan om zelf als trainer aan de slag te gaan heeft Breukers (nog) niet. “Dan val je eigenlijk weer terug op alle verplichtingen die je als speler ook had. En dat wil ik niet.” Dat hij twee dagen in de week mee gaat lopen bij Heracles, wil niet zeggen dat hij per se in de voetbalwereld actief wil blijven. “Mocht er een andere interessante uitdaging op mijn pad komen, dan sta ik daar zeker voor open.”