Broer van Twentse Godfather Simo D. veroordeeld voor witwassen crimineel geld

Voor het opzetten van autoverhuurbedrijf S&A met crimineel geld, is de broer van de Twentse Godfather Simo D. veroordeeld tot een taakstraf. Tegen hem was een jaar celstraf geëist. Volgens de rechtbank heeft hij gehandeld onder druk van zijn familie, dat werkt straf verminderend. S&A is een boete van 180.000 euro opgelegd.

Het autoverhuurbedrijf kwam in 2017 volop in het nieuws toen het pand 's nachts werd beschoten. De gedachte is dat het gedaan is door opponenten van crimineel Simo D., om de politie te attenderen op de witwaspraktijken bij S&A.

Half miljoen

Het verhuurbedrijf werd volgens Simo's broer opgezet met vier ton aan geleend geld. "Van een Marokkaanse bank en een vermogende kennis uit hetzelfde land." Maar hij kan van die leningen niet de juiste papieren overleggen. Ook heeft de broer nog meer dan een ton in euro's gestort op een Marokkaanse bankrekening. Volgens de rechtbank kan hij niet aantonen waar dat geld vandaan is gekomen.

Het autoverhuurbedrijf beschikte over negen luxe auto's van Duitse makelij. Die werden nauwelijks verhuurd. En als dat wel gebeurde, dan vaak op naam van mensen die onvoldoende inkomen hadden om een dergelijke bolide te kunnen huren.

Uit whatsapp gesprekken blijkt dat Simo's broer helemaal niks te zeggen had over S&A autoverhuur. Alle uitgaven moesten worden overlegd met Simo's ex-vrouw en een vriendin. Die laatste had in de Enschedese binnenstad een boetiek. Daar is door de FIOD tienduizenden euro's aan cash gevonden. Ook die zaak was hoogstwaarschijnlijk een witwaspraktijk van Simo.

Moordopdrachten

Drugscrimineel Simo D., die het verhuurbedrijf hoogstwaarschijnlijk heeft gefinancierd, zit momenteel vast in Nederland. De afgelopen jaren heeft hij in Duitsland vastgezeten voor internationale drugshandel. Deze week werd bekend dat het Nederlandse strafproces tegen hem om veiligheidsmaatregelen plaats vindt in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam.

Hij wordt verdacht van het uitlokken van meerdere moordaanslagen in Twente en Gronau. Zo zou hij vanuit de cel opdracht hebben gegeven voor het in brand steken van een Enschedese kapper en het neerschieten van een man uit Gronau. De eerste zitting in De Bunker is eind september.