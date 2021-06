Theaters in Overijssel maken zich op voor culturele zomer: "Spelen voor publiek is zuurstof voor artiesten"

Een kleine week zijn ze intussen weer open voor het publiek, de kleine theaters. Normaal gesproken breekt nu een tijd aan waarin er weinig wordt geprogrammeerd want er is hevige concurrentie. Van het EK voetbal, bijvoorbeeld maar ook het mooie weer is een reden om theaterbezoek over te slaan. Maar nu is dat toch wel anders. Omdat zo lang niets heeft gekund, staan de theaters te trappelen. "We willen zo graag voor de zomer voorstellingen laten zien."

Aan het woord is Sanne Weenink van theater Mimik in Deventer. "Er is zoveel geschoven continu en geannuleerd helaas, maar we willen heel graag nog open en het kan."

Zo is cabaretier Dolf Jansen nog op het laatst moment toegevoegd aan de programmering, afgelopen zaterdag. "Dat was wel even hectisch ineens. We hadden ons er op in gesteld dat we op 9 juni op zouden gaan en toen werd bij de laatste persconferentie duidelijk dat we op 5 juni al open mochten. De agenda was al leeg geveegd maar Dolf Jansen wilde heel graag optreden." Hij stond twee keer voor een uitverkochte zaal van vijftig mensen, want dat is het maximale aantal toeschouwers dat naar binnen mag zonder test vooraf.

Testen

Voordeel is dat in de meeste kleine theaters bezoekers toegang hebben zonder dat ze hoeven te testen. Zonder testen zijn er maximaal vijftig mensen welkom op anderhalve meter afstand van elkaar. Met testen vooraf is dat meer, maar die kleine theaters kunnen vaak maar maximaal vijftig plaatsen aanbieden als ze ook die anderhalvemetermaatregel in acht willen nemen.

Mensen hebben cultuurbeleving gemist. Mirella Jellema

Mirella Jellema van openluchttheater Zinin in Nijverdal en stadstheater De Bond in Oldenzaal weet niet zeker of bezoekers wegblijven als ze wel moeten testen vooraf, maar het zou goed kunnen. "Ik denk het wel, want elke drempel die je opwerpt is er één. En het theaterpubliek dat we hebben is over het algemeen al gevaccineerd, dus dan ben je gevaccineerd maar moet je ook nog eens testen voor toegang en de teststraten liggen niet om de hoek, dat maakt het ook nog eens lastig."

Lege agenda

Draaien al die recent geopende theaters intussen ook weer volop? "De theaters waar ik werk hebben ook een filmhuis en bioscoop inpandig. Die zijn al weer volledig opgestart. De theatervoorstellingen in Oldenzaal starten wij na de zomer op, omdat we daar iets meer voor nodig hebben. De agenda was leeg en we zijn natuurlijk niet voor niets altijd leeg in de zomer."

Jellema denkt dat in combinatie met het mooie weer de animo voor de openluchttheaters wel een vlucht kan nemen. "Dat er heel veel zomerprogrammering is die we lekker buiten af laten spelen. Daar kijk ik naar uit."

Jellema merkt dat het publiek in Nijverdal en Oldenzaal er ook weer zin in heeft. "Mensen kopen graag een kaartje, natuurlijk maakt het uit wat er staat, maar er is ook een brede programmering", zegt ze verwijzend naar het openluchttheater in Nijverdal waar dus in tegenstelling tot Oldenzaal wel optredens staan gepland. "Maar je ziet bij de films ook dat mensen weer graag komen. Mensen hebben cultuurbeleving gemist."

Mondkapjes

Maar ja, zo'n avondje uit is natuurlijk ook een sociaal gebeuren. Afstand houden en het verplichte gebruik van mondkapjes maken dat aspect van cultuurbeleving wel lastig, erkent Jellema. "Dat sociale aspect mis je enorm. Vooral bij kleine theaters kom je vaak een bekende tegen in de foyer, de artiest die nog even na komt praten. Dat mis je allemaal, maar de liefhebbers komen nu weer. Want die hebben dat zo erg gemist. "

Spelen voor publiek is voor hun als zuurstof. Mirella Jellema

Jellema is er van overtuigd dat de mensen die ook voor het sociale aspect komen na de zomer weer terug zullen keren naar de theaters. In het openluchttheater in Nijverdal zijn onder anderen de 3 J's te zien en cabaretiers Rob Kemperink en Thijs Schepers. "Heel veel artiesten staan te trappelen om weer het podium op te mogen. Spelen voor publiek is voor hun als zuurstof. Ze hebben dat zo lang moeten missen en willen graag komen."

Tour verlengen

Maar die artiesten hebben nu toch eigenlijk ook hun zomerpauze? "Vooral de artiesten die in juni nog binnen optreden verlengen hun tour zodat ze wat langer door kunnen spelen en het is voor sommige artiesten toch nog de kans om hun huidige show af te maken. Want in het nieuwe seizoen doen ze weer een nieuwe show."

Negentien kleine theaters in Overijssel werken samen. "Wij wisselen heel veel kennis en ervaringen uit", legt Jellema uit. "Om elkaar te stimuleren, kennis te delen en soms ook frustraties." De theaters hebben nu met elkaar bedacht dat ze willen laten horen dat ze er weer zijn. "We mogen weer open, we moeten concurreren met de sportzomer, met de terrassen dus we willen laten zien dat we er zijn. "

Het geld kan zeker rollen. Mirella Jellema

Want het publiek weet theaters nu niet meer blindelings te vinden, omdat mensen simpelweg niet gewend zijn dat ze ook in de zomer naar het theater kunnen. "We zitten in een stramien dat van september tot en met mei het theater open is. In april komt er een gids uit en dan maken mensen hun abonnement voor na de zomer." Maar ook dat is dit jaar door corona helemaal anders waardoor de theaterbezoekers niet zo goed weten waar ze aan toe zijn.

"Alles is anders dus we moeten het publiek wel weer informeren over hoe het er nu voor staat", zegt Jellema. Voordeel van de afgelopen periode kan zijn dat theaterbezoekers geld over hebben gehouden en dat nu willen laten rollen. "Dat geld kan zeker rollen. Daar zijn we niet bang voor. Het publiek gaat terugkomen."