Reacties op gelekte memo Omtzigt: "Inhoud is onthutsend"

CDA-prominenten in Overijssel reageren verrast op de inhoud van het uitgelekte document dat Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede, bestemd voor de commissie Spies die onderzoek doet naar de interne lijsttrekkersverkiezing. "Ik vind het heel verdrietig", zegt oud-Kamerlid voor het CDA Maurits von Martels uit Dalfsen. "Je weet niet wat je leest, het is onthutsend", zegt prominent CDA-lid en oud-burgemeester Bernard Kobes.

Nee, het uitgelekte document had Von Martels nog niet gezien zegt hij vlak nadat het nieuws naar buiten kwam over de bom die onder het CDA is gelegd met het lekken van de vertrouwelijke memo van Omtzigt. "Ik was de koeien aan het melken. Ik ben intussen weer volledig boer", zegt de inwoner van Dalfsen die stopte als Kamerlid nadat hij in de aanloop naar de verkiezingen op plek 39 van de kieslijst was geplaatst.

Ik kan mij niet voorstellen dat er zo binnen het CDA over Kamerleden wordt gesproken. Oud-CDA-Kamerlid Maurits von Martels

"Het klinkt allemaal niet geweldig", stelt Von Martels vast als hij hoort wat er in de memo staat. Voor Von Martels komt het nieuws als een 'volslagen verrassing'. Hij vindt het zeer opmerkelijk. "Ik kan mij niet voorstellen dat er zo binnen het CDA over Kamerleden wordt gesproken", aldus Von Martels, verwijzend naar termen die Omtzigt over zichzelf teruglas in communicatie tussen CDA-fractiemedewerkers en -leden. Termen als psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel.

Verwondering

"Maar hij (Pieter Omtzigt red.) zal het ook niet uit zijn duim hebben gezogen." Toch blijft de verwondering overheersen. "Het zou mij verbazen als het waar is. Als dat zo is, is het heel verdrietig."

De inhoud van de memo is onthutsend Bernard Kobes

Interim-voorzitter Marnix van Rij van het CDA neemt "met kracht" afstand van scheldpartijen aan het adres van Kamerlid Pieter Omtzigt in appberichten die onderling verstuurd zouden zijn door leden van zijn partij. Hij noemt die passages in een serie tweets "CDA onwaardig".

Die reactie van Van Rij volgt een uur of twee nadat het nieuws over de memo naar buiten kwam. Eerder hield het CDA de rijen gesloten. Volgens Bernard Kobes moet er nu heel snel duidelijkheid komen. "Wat denk je dat de leden willen? Die willen een verklaring van het bestuur." Kobes noemt de inhoud van de memo 'onthutsend'.

Einde van Omtzigt bij CDA?

Dat durft Kobes niet te voorspellen. "Dat kun je niet zeggen. Omtzigt was goed voor 340.000 stemmen bij de Kamerverkiezingen." Hij wil er maar mee zeggen dat de Enschedeër een Kamerlid en stemmenkanon is van wie je als partij niet snel afscheid neemt. "Maar je moet wel met elkaar verder kunnen en willen."

De lijsttrekkersverkiezingen waarin Hugo de Jonge nipt won van Pieter Omtzigt werden alweer bijna een jaar geleden gehouden. "Toen is het allemaal begonnen", kijkt Kobes terug. Hij vindt dat het CDA de huidige problemen helemaal aan zichzelf te wijten heeft. De lijstrekkersverkiezingen verliepen al niet soepel en toen De Jonge zich terugtrok werd niet Omtzigt naar voren geschoven maar Hoekstra "Op school komt na één twee en dan drie, vier en vijf. Maar bij het CDA komt na één Wopke Hoekstra."

Opvallend is dat Omtzigt in het document stelt dat hem was beloofd dat hij lijsttrekker zou worden als De Jonge zich zou terugtrekken. Dat gebeurde niet. Omtzigt schrijft in het gelekte document 'op onheuse wijze gepasseerd te zijn als lijsttrekker' van zijn partij.

Hans Hillen

Binnen het CDA is nog niet iedereen toe aan het geven van een reactie. Voormalig Statenlid Bouwien Rutten die haar steun voor Omtzigt in de lijsttrekkersverkiezing niet onder stoelen of banken stak, wil het alllemaal eerst even laten bezinken en CDA-coryfee Hans Hillen wil er geen woorden aan vuil maken. "Pieter Omtzigt is een vriend." Daar laat de oud-politicus het verder bij.