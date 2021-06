Bölke in Enschede gaat dicht: "Je kunt het belang ervan niet onderschatten"

Eigenaren Frans Loohuis en Hans Oude Heuvel maakten gisteren op Facebook bekend dat de deuren sluiten. Op de locatie van de uitgaansgelegenheid wordt een appartementencomplex gebouwd. "Je kunt het belang van 't Bölke niet onderschatten", zegt Plettenburg. "De bezoekers kwamen uit heel Nederland en ook Duitsland. Het ging in 1972 al open als homokroeg, een paar deuren verder. Hans en Frans namen het in 1990 over en bouwden het uit tot het complex waar het nu zit."

Schot in de roos

Plettenburg ziet het besluit er een sauna bij te bouwen als een schot in de roos. "Die was tot ver over de landsgrenzen beroemd. De sauna van 't Bölke werd zelfs een paar keer uitgeroepen tot beste sauna van het land, dat zegt wel iets."

We hadden het homohuwelijk en we dachten dat we het wel voor elkaar hadden Jan-Erik Plettenburg, presentator Roze Golf

Volgens De Roze Golf-presentator gaf de homodisco een extra dimensie. "Het belang ervan is dat je als homo gewoon jezelf kunt zijn. Het is toch anders als je in een heterokroeg een arm om iemand heen wil slaan of iemand een zoen wil geven. Bij 't Bölke stond niemand daar raar van te kijken."

Uitgaanscentrum

Volgens Plettenburg kwam begin deze eeuw de klad er een beetje in. "We hadden het homohuwelijk en we dachten dat we het wel voor elkaar hadden. 't Bölke werd meer en meer een uitgaanscentrum voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten. Ook mensen die niet behoren tot de LHBTI-gemeenschap konden er terecht."

Plettenburg denkt dat dat wel zo'n beetje het begin van het einde was. "Toen kwam corona en dat was de nekslag. Maar Frans en Hans hebben ontzettend veel betekend voor de homogemeenschap. Wat mij betreft verdienen ze een standbeeld."