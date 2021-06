Haaksbergse moeder veroordeeld tot acht jaar en tbs voor ombrengen pasgeboren baby

Voor het ombrengen van haar pas geboren zoontje Ivo is de 31-jarige Linde uit Haaksbergen veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs. De rechtbank vindt bewezen dat zij in het paasweekeinde van vorig jaar kort na de geboorte haar baby'tje heeft gewurgd. "Het is een gruwelijk feit, waarbij een volstrekt weerloze baby is gedood."

De straf is hoger dan geëist door justitie. Die wilde naast tbs een gevangenisstraf voor vijf jaar.

Volgens de rechtbank lijdt de vrouw aan een nog onbekende stoornis die goed moet worden behandeld. "Behandeling is noodzakelijk. Ze heeft een mensenleven genomen in haar meest kwetsbare vorm. Een onschuldig en weerloos kind is omgebracht door juist diegene die hem zou moeten beschermen."

Het politieonderzoek naar de moeder begon nadat ze zich met haar vriend had gemeld in het ziekenhuis. Ze hadden een houten kistje bij zich, met daarin het levenloze lichaam van het kindje. De baby vertoonde dusdanig veel letsel dat artsen meteen de politie alarmeerden. Al snel werd duidelijk dat de vader niets met de dood van doen kon hebben, de moeder was tijdens de bevalling en het overlijden van de baby alleen thuis geweest. "Er is geen twijfel dat het de moeder is geweest die de baby heeft omgebracht", aldus de rechtbank.

Geheugenverlies

Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat de de moeder het levensdelict heeft begaan. Zo heeft ze tegen een vriendin verteld: "Ik heb Ivo vermoord, maar niet bewust." Dat gesprek is opgenomen met verborgen opnameapparatuur. Ook heeft ze aan de telefoon tegen de vader gezegd: "Ik weet wat ik heb gedaan." Nu zegt ze zich de bevalling en wat erop volgde niet meer te kunnen herinneren. Volgens de rechtbank veinst ze dit geheugenverlies. "Nu blijft de waarheid helaas in nevelen gehuld."

Wurging

Bij baby Ivo is erg veel letsel geconstateerd. Zo was er sprake van een acht centimeter grote scheur in de schedel door botsend geweld en werden er nodige bloeduitstortingen en krassen - mogelijk veroorzaakt door nagels - aangetroffen.

De rechtbank gaat ervan uit dat uiteindelijk wurging de doodsoorzaak is. Dat is gebeurd met de handen of een voorwerp, mogelijk de ceintuur van een badjas.

Koelbloedig

Opvallend is dat ze na de bevalling meerdere nietszeggende appjes naar haar partner, de vader van de baby, heeft gestuurd. En met een vriendin maakte ze nog een corona-grapje over een niezende panda. Met beiden repte ze echter met geen woord over de baby. Ook zocht ze online naar tarieven voor een crematie, terwijl ze meermalen het computerspelletje Coinmaster speelde. Verder ging ze direct aan de slag om het huis schoon te maken.