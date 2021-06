CDA-minister De Jonge over document Omtzigt: "Niet verstandig om te reageren"

In de gisteren uitgelekte memo maakt Omtzigt zijn partij harde verwijten. Hij meldt onder meer dat partijgenoten in appjes voor hem scheldwoorden gebruikten als 'eikel' en 'teringhond'. Ook zou Omtzigt gepasseerd zijn voor het lijsttrekkerschap, hoewel hem beloofd was dat hij De Jonge mocht opvolgen als die zich zou terugtrekken.

Veel vragen

Hoekstra zei voor de ministerraad dat het stuk heel veel vragen oproept, maar hij wil die eerst intern in het CDA bespreken. "We zullen ook dit weer moeten oplossen.'' Hij benadrukte dat de notitie bedoeld was voor een CDA-commissie die de verkiezingscampagne onderzoekt: "Ik vind het vervelend dat dit op straat ligt, terwijl de evaluatie nog loopt."

We zullen ook dit weer moeten oplossen CDA-leider Wopke Hoekstra

Hoekstra ontkende wel dat grote sponsoren invloed hebben gehad op het verkiezingsprogramma, zoals Omtzigt suggereert. Gisteren nam CDA-voorzitter Van Rij ook al afstand van die beschuldiging.

'Reageren niet verstandig'

Minister De Jonge, die aanvankelijk CDA-lijstrekker was, maar zich later terugtrok, wil niks over het uitgelekte document zeggen. "Ik heb er natuurlijk allerlei ideeën over hoe het zit en ik zou er graag op willen reageren, maar ik denk dat het niet verstandig is." Hij wil ook niet ingaan op de stelling van Omtzigt dat hem het lijsttrekkerschap was beloofd als De Jonge zich zou terugtrekken.

Ook CDA-minister Grapperhaus wilde weinig meer kwijt dan dat "al die onrust niet goed is". Ook hij verwijst naar de commissie die de verkiezingscampagne onderzoekt. "Die moet met een afgewogen oordeel komen".

Niet door de beugel

Ook zijn collega Bijleveld hoopt dat de commissie-Spies snel met een rapport komt. Ze zei dat dit "iedereen wat doet" en dat ze gisteren nog met Omtzigt heeft gepraat. Ze is het met partijvoorzitter Van Rij eens dat scheldwoorden die CDA'ers in de richting van Omtzigt hebben gebruikt niet door de beugel kunnen.

Gisteravond reageerden al enkele prominente CDA-leden op de uitgelekt nota van het Enschedese Kamerlid. Zo zei oud-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen zich niet voor te kunnen stellen dat er zo binnen het CDA over Kamerleden wordt gesproken, daarmee doelend op de scheldwoorden die richting Omtzigt zouden zijn geuit. "Ik vind het heel verdrietig."

'Verder kunnen en willen'

Oud-burgemeester Bernard Kobes van onder meer de gemeente Wierden reageerde, bijvoorbeeld op de vraag of dit het einde is voor Omtzigt bij het CDA. "Dat kun je niet zeggen. Omtzigt was goed voor 340.000 stemmen bij de Kamerverkiezingen. Maar je moet wel met elkaar verder kunnen en willen." Los daarvan sprak Kobes van een onthutsend document.