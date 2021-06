'Eenzame' sokken krijgen een tweede leven in Oldenzaal

Negen bewoners van verzorgingshuis de Molenkamp in Oldenzaal gaan de klus klaren. Tot september hebben ze de tijd om hun creativiteit los te laten op de ingeleverde sokken. Daarna gaan ze terug naar museum Het Palthehuis, waar de sokken worden gebruikt voor voorstellingen en daarna worden verkocht.

De actie is onderdeel van het Textieljaar dat in Twente wordt gehouden. “Door heel Twente worden grote en kleine acties gehouden die in het teken staan van textiel”, legt Sandra Schipper, directrice van Het Palthehuis uit. “Wij willen een bijdrage leveren die maatschappelijk belangrijk is.”

De tafels in de gezamenlijke ruimte liggen vol met naalden, draad, plakoogjes en stukken vilt. De ingeleverde sokken worden vol enthousiasme omgeknutseld. Al klinkt er her en der ook af en toe een zucht. “De draad door de naald krijgen gaat niet meer zo makkelijk, als je ogen slechter worden”, verzucht Toos Beukers. Als het eenmaal gelukt is komt de glimlach terug op haar gezicht. “Het is gepriegel, maar wel heel leuk om te doen."

Maatschappij naar binnen halen

Het stereotype is bekend: in een verzorgingstehuis zit je achter de geraniums. “Dat is natuurlijk niet waar. De dames zijn hier graag bezig”, zegt Renate Toenink, begeleider bij de Molenkamp in Oldenzaal. Wel heerst vaak het gevoel dat je een beetje buiten de maatschappij staat. “Met deze projecten haal je de maatschappij weer naar binnen.”

Het is niet alleen de activiteit, maar vooral de gezelligheid die het tot een leuke middag maakt. Aan een van de tafels zit Truus Kamphuis. Ze is slechtziend, maar wil de activiteiten absoluut niet missen. Een begeleidster laat haar alles voelen: de sok, de oogjes en het stofje dat een brilletje moet worden. Zo kan ze meebeslissen over hoe de sokpop moet worden. “Het is heel fijn om er bij te zijn”, vindt Truus. “De activiteiten zijn altijd gezellig.”