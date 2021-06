Hogeschool Saxion Deventer verrast studente Pien met silent disco

Haar klasgenoten zag ze het afgelopen schooljaar vooral via het beeldscherm. Studente Pien - en met haar alle andere eerstejaars - had zich haar eerste jaar op Hogeschool Saxion heel anders voorgesteld. Maar corona gooide roet in het eten en door alles wat het studentenleven mooi maakt ging een streep.

Nu er weer meer mogelijk is, besloot Saxion een aantal wensen te vervullen van studenten en medewerkers. "Pien wilde een feestje voor alle eerstejaars", legt Fleur Berkel van Saxion uit. "Dat is nog niet mogelijk, dus verrassen we haar met een klein feestje met een aantal van haar klasgenoten."

Het privéfeest vond plaats in de open lucht, pal in het centrum van Deventer. Om overlast voor de buurt te voorkomen had Saxion bedacht dat een 'silent disco' leuk zou zijn. En dus stond er vanmiddag een klein groepje mensen op anderhalve meter van elkaar te swingen met een koptelefoon op.

Pien vond het feestje meer dan geslaagd. "Ineens staan mijn klasgenoten hier. Dat had ik helemaal niet verwacht. We kunnen elkaar wat moeilijk verstaan, maar zo'n silent disco is echt superleuk. Lekker drankje erbij. Mooi."