Beeld Overijsselse Maureen Knobben op plein in Engeland

Een beeld gemaakt door Overijsselse kunstenares van Maureen Knobben staat sinds vorige week op een plein in Southampton (Engeland). Het kunstwerk staat daar in het teken van de internationale openluchttentoonstelling Elephant Parade, een openluchttentoonstelling die aandacht vraagt voor het uitsterven van de Aziatische olifant.

Waar veel van de andere olifanten kleurrijk zijn, is het beeld van de Oostmarsumse kunstenares zwart-wit gemaakt. Op de borst van het beest staat een rood hart en onder dit hart staat de tekst: “love sees no colour!’’

Dit is allemaal niet zonder reden: ''Ik maakte die olifant zwart-wit, want mensen denken ook vaak heel zwartwit. Maar zo zit het leven niet in elkaar. Met 'love sees no colour' wil ik zeggen: we zijn allemaal gelijk. Als mensen naar die olifant kijken, omdat hij zo groot en apart is en zo’n groot rood hart op de borst heeft, dan hoop ik toch dat ze een glimlach krijgen'', vertelt Maureen Kobben in Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost.

Andere kunstenaars

Vorig jaar stonden er voor dit evenement 27 identiek geschilderde olifanten in Ootmarsum en omgeving, waar RTV Oost ook bij was. Voor deze voorstelling hebben andere Overijsselse kunstenaars Ton Schulten, José Reuvekamp en René Leuveld ook verschillende beelden van olifanten beschilderd. Dit jaar keert de parade weer terug in Ootmarsum, van 13 september tot en met 24 oktober.