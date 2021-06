Oud-trainers Gerard Bos en John Stegeman lyrisch over Weghorst: "Hij wil ten koste van heel veel winnen"

"Woutje Weghorst!", galmde er vorige week zondag door De Grolsch Veste. De spits uit Borne had eerder op de avond zijn eerste treffer gemaakt voor het Nederlands elftal. Een droom die uitkwam voor de lange aanvaller. En die droom wordt mogelijk nog mooier, want morgenavond staat hij waarschijnlijk aan de aftrap tijdens de eerste wedstrijd op het EK van Oranje tegen Oekraïne.

Het blijft een bijzonder verhaal. Weghorst haalde via een omweg het betaalde voetbal. Moest zich vervolgens bij elke club waar hij kwam weer bewijzen, deed dat en bereikte zijn grote droom: het Nederlands elftal. Iets dat ook oud-trainers Gerard Bos van NEO en John Stegeman van Heracles Almelo niet hadden verwacht.

Dan kun je heel ver komen

"Het maakt je natuurlijk wel trots dat je een jongen hebt getraind die het Nederlands elftal heeft gehaald', steekt Stegeman van wal. "Dat is vrij uniek. Heel veel kleine jongetjes leven volgens mij met de droom om voetballer te worden. Wout Weghorst kwam bij Heracles binnen en was niet de meest technisch begaafd en talentvolle speler. Maar wel iemand die elke dag het maximale van zichzelf en van z'n omgeving vroeg. En als je dat doet kun je heel ver komen. Dit moet voor elk jochie een stimulans zijn om te kunnen slagen."

Ten koste van heel veel winnen

"Hij wil ten koste van heel veel winnen en slagen en dat openbaarde zich al toen ik hier trainer bij NEO was en hij een jaar of 15, 16 was", zegt Bos. "Dat was toen al zichtbaar in allerlei toonaarden. Hij liet merken dat hij een winnaar was en dat sprak mij zeer aan."

15 jaar

"Rond de winterstop trainde hij regelmatig mee, toen nog als 15-jarige. Wat op zich al bijzonder was. En in die training liet hij zich ook zien. Natuurlijk was hij af en toe onhandelbaar, wat hij zelf ook heel goed weet. Ik ben niet degene geweest die hem een beetje tot de orde heeft geroepen. Maar dat waren Niels Oude Kamphuis en Dmitri Shoukov. Die pakten hem af en toe bij de lurven en zetten hem op zijn plaats. Niet dat hij zich daar altijd wat van aantrok, want hij bleef zijn eigen gang gaan. Maar hij zal ongetwijfeld gedacht hebben, ik moet wel iets van die jongens aannemen."

Rest meesleuren

Stegeman herkent de woorden van Bos. In het successeizoen 2015-2016, waarin Heracles Europees voetbal haalde, was Weghorst één van de kartrekkers: "Wout was gewoon echt superfanatiek, als trainer ben je daar toch hartstikke blij mee? Dat je iemand hebt die volle bak gaat. En die uiteindelijk ook de rest van het team meesleurt. Dat was gewoon hartstikke mooi om te zien. De jongens die niet mee wilden, vielen uiteindelijk ook af. Je had daar een team staan, die daagden elkaar uit. Dat heeft ons ook wel op grote hoogte gebracht dat seizoen."

Adopteert niveauverschil

Stegeman ziet dan ook een bijzondere ontwikkeling bij Weghorst en hoopt op mooie weken tijdens het EK: "Hij neemt continu het niveau aan, waar hij zich op bevindt en dat vind ik gewoon heel erg knap. En dan gaat hij daar weer uitblinken en dan gaat hij weer een stap maken. Dus hij adopteert heel makkelijk niveauverschil en dat is denk ik heel erg knap voor een speler in het betaald voetbal, dat je elke keer als je een stap maakt, je je dat niveau eigen maakt. Het zou mooi zijn als hij nu nog een hele mooie stap kan maken naar een andere club. Dat verdient hij, vind ik. Dan gaan we nog genieten. Maar eerst nog het EK en het zou mooi zijn als hij ons heel ver gaat schieten."