Meer toeristen naar Kampen dankzij opvallend positieve Van Rossems

In ‘Hier zijn de Van Rossems’ verkennen de historicus, architectuurhistoricus en kunsthistorica een stad in Nederland of in de directe omgeving. De drie geven daarbij hun ongezouten mening. Op zaterdag 22 mei was het in aflevering drie van dit seizoen, de beurt aan Kampen. Dat bezoek lijkt de stad geen windeieren te hebben gelegd.

Met toerisme kunnen we al het moois hier in stand houden, voor zowel gasten als inwoners. Roeland Tameling, Kampen Partners

‘‘Een week later liepen er al meer bezoekers rond’’, vertelt Roeland Tameling van Kampen Partners enthousiast. ‘‘We zijn ontzettend trots en willen graag laten zien wat we in huis hebben’’. Tegelijkertijd hoopt de citymarketeer dat inwoners en ondernemers mee gaan profiteren van het toerisme. ‘‘Doordat de reizigers langer in de stad blijven en er hun geld uitgeven. Dat is het doel. Wanneer ze naar musea gaan of op een terrasje zitten. Op die manier kunnen we al het moois hier in stand houden voor zowel gasten als inwoners.’’

In de voetsporen van...

Kampen Partners en MarketingOost sprongen slim in op de toegenomen aandacht voor de stad. Tameling: ‘‘Kampen staat dit hele weekend in het teken van het programma. Iedereen kan in de voetsporen treden van de Van Rossems en de meeste locaties uit de aflevering bezoeken.’’

Still uit de aflevering van 'Hier zijn de Van Rossems' (Foto: Beelden NPO)

In de aflevering varen de drie bekende mopperkonten eerst over de IJssel met het middeleeuwse zeilvrachtschip de ‘Kamper Kogge’. Kampen is de enige stad in Nederland met een gerestaureerde kogge, een schip dat vroeger door de Hanzesteden werd gebruikt om goederen te vervoeren. Daarna werpen ze hun blikken onder andere op het Stedelijk Museum, het oude stadsziekenhuis, de Van Heutszkazerne, sigarenfabriek ‘De Eenhoorn’ en het Gotisch Huis in de winkelstraat.

Coronaproof

Tameling legt uit dat niet alle locaties uit de aflevering kunnen worden bezocht. ‘‘Het moet natuurlijk coronaproof zijn. Dat betekent dat er per locatie maximaal dertig mensen binnen mogen zijn, waarbij nog steeds de regels van afstand houden en mondkapjes op gelden. Dan valt iets als ‘De Eenhoorn’ af. Maar men krijgt wel een waardebon mee om op eigen gelegenheid te gaan kijken, hopelijk komen ze weer terug.’’

Bij ‘Arrangement Maarten’ word je echt in de watten gelegd en verplaats je je net als de Van Rossums door de stad met een golfkarretje. Jos Hogenbirk, Kamper Events

Volgens Jos Hogenbirk van Kamper Events was het nog best een puzzel om een planning te maken: ‘‘Maar dat is juist een leuke uitdaging. We hebben het verdeeld in vier arrangementen. Arrangement Kampen, Sis, Vincent en Maarten. Bij ‘Arrangement Maarten’ word je echt in de watten gelegd en verplaats je je net als de Van Rossums door de stad met een golfkarretje. Daarnaast kunnen mensen ook een losse activiteit boeken.’’

Net als bij de Van Rossems gebeurde, worden de gasten vandaag geheel in stijl rondgereden met golfkarretjes. Hier komen ze aan bij de Bovenkerk (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Tegen advies in

In de uitzending waren de Van Rossems dus opvallend positief over Kampen. Tameling liet niks aan het toeval over. ‘‘Ik hoorde dat ze slecht ter been zijn en regelde snel de golfkarretjes. Het kwam ze aan niets tekort. Overal waren drankjes bij aankomst, op de hotelkamer lagen pakketjes klaar met info en een bericht van de burgemeester. Dat heeft vast al een goede indruk gemaakt.’’

Maarten en Vincent noemen het rustige karakter van het stadje als sterkste punt. ‘‘Zorgwekkend dat ambtelijke types het op de kaart willen zetten. Kampen is een leuk stadje, maar vertel het niet door. Hou het stil.’’ Tameling grinnikt: ‘‘Nee het moet geen Giethoorn worden. We zaten op een voldoende qua aantallen en willen richting een ruim voldoende.’’

De Van Rossems waren onder de indruk van deze unieke Schepenzaal in het Stedelijk Museum, vandaag trekt het veel bekijks (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Het Stedelijk Museum kan ook best hogere aantallen kwijt. Conservator René van Mierlo: ‘‘Door corona stond alles stil, we zijn ten eerste blij weer open te mogen. Al missen we de grotere groepen. Voor corona hadden we zo’n honderd bezoekers per dag, daar kunnen er makkelijk tachtig bij. Wie weet dat dat nu komt.’’