PEC Zwolle heeft met Jasper Schendelaar tweede doelman binnen

PEC Zwolle heeft na Kostas Lamprou opnieuw een doelman aangetrokken. De 20-jarige Jasper Schendelaar komt transfervrij over van AZ en tekende voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar, in Zwolle.

Schendelaar maakte zijn minuten bij Jong AZ en vorig jaar werd hij verhuurd aan Telstar. Daar deed hij het goed en in het najaar werd hij opgeroepen voor Jong Oranje.

Flinke stappen gemaakt

"In Alkmaar en later bij Telstar heb ik mij de afgelopen jaren goed kunnen ontwikkelen", zegt de doelman. "Zeker het voorbije seizoen heb ik flinke stappen kunnen maken en nu merk ik dat ik klaar ben voor een volgende stap. Toen ik hoorde dat PEC Zwolle interesse in mij toonde, ben ik snel met de club in contact geraakt. Hier hebben ze een duidelijk plan met mij en wil ik me de komende jaren verder ontwikkelen. De afgelopen twee seizoenen bij Jong AZ en Telstar heb ik veel minuten gemaakt en dat smaakt naar meer. Ik wil mij bij de start van de voorbereiding zo goed mogelijk presenteren en ben vastberaden daarvoor alles te geven.”

Ajax en Arsenal

Technisch manager Mike Willems over de nieuwste aanwinst: "Jasper is een talentvolle doelman met een eigen stijl. Dat hij goed kan keepen was al vroeg duidelijk. Het was ook niet voor niets dat clubs als Arsenal en Ajax achter hem aanzaten. Jasper mocht bij AZ al op jonge leeftijd aansluiten bij de eerste selectie en heeft zich in de luwte kunnen ontwikkelen. De voorbije seizoenen heeft hij in de Eerste Divisie al bewezen een prima doelman te zijn. Wij hebben de laatste jaren veelvuldig wedstrijden van Jasper bezocht en daarin heeft hij ons overtuigd. Nu is het aan hem om hier in Zwolle naam te maken en zich te laten gelden."