Voetbalvereniging NEO in Borne scout opvolgers voor Wout Weghorst

Ze zijn er natuurlijk maar wat trots op dat Wout Weghorst jarenlang bij NEO gespeeld heeft. In de kantine hangt een levensgrote poster van de oranje-speler. Het legt de club ook geen windeieren, want iedere keer als Weghorst verkocht wordt aan een andere club ontvangt ook NEO een deel van de opbrengst.

Gescout

Vandaag is de open dag voor de jeugdspelers. Bij de jongste jeugd tot en met 9 jaar is het een drukte van belang. Ongeveer zeventig jeugdleden en bezoekertjes voetballen en trainen samen. "We hopen dat er van de bezoekers een aantal blijft plakken", zegt jeugdvoorzitter Bart Freriks.

Of er vandaag ook talenten gescout worden? "Dat denk ik niet vandaag. Maar we zijn een grote vereniging en er stromen altijd wel talenten binnen. Onder acht maken we al selectieteams en we hopen dat die kinderen gescout worden", zegt Freriks.

Hij gaf zelf altijd honderd procent, wilde altijd winnen. Dat verlangde hij ook ook van zijn medespelers. En ja, dat gaf wel eens wrijving Gerard Schwering, oud-trainer Wout Weghorst C-jeugd

Carrière Wout Weghorst

Overigens is Wout Weghorst als jeugdspeler nooit gescout door een profclub. Op zijn zestiende speelde hij in het eerste van NEO en werd topscorer. Vervolgens kwam hij bij DETO terecht dat een treetje hoger speelde. Daarna pikte profclub Willem II hem op, maar daar stond hij nooit in het eerste elftal. FC Emmen werd de volgende club, daarna volgde Heracles en AZ. In 2018 meldt zijn huidige club Vfl Wolfsburg zich.

In 2018 debuteert Weghorst in Oranje. Iedereen bij de club hoopt dat hij veel zal spelen en scoren. Op de open dag loopt ook Gerard Schwering rond, oud trainer van de C-jeugd en in die hoedanigheid ook oud-trainer van Wout Weghorst. Zijn twee kleinkinderen zijn ook op de open dag. "Ik vertel natuurlijk wel de verhalen tegen hen. Kleindochter Nim staat nu op het veld, maar kleinzoon Gijs staat nog aan de kant. Die vindt het nog wat spannend", zegt Gerard.

Open dag NEO (Foto: RTV Oost)

Harder juichen

Schwering vertelt dat Weghorst niet altijd de makkelijkste was. "Hij gaf zelf altijd honderd procent, wilde altijd winnen. Dat verlangde hij ook ook van zijn medespelers. En ja, dat gaf wel eens wrijving. Maar hij is er wel ver mee gekomen", zegt Schwering.

Jeugdspelers Joep en Duuk zijn ook gearriveerd. Zij kennen Weghorst natuurlijk ook. "Ik wil ook profvoetballer worden. Wout Weghorst is wel een voorbeeld voor mij. Want zijn neefje zit bij mij op school en daar speel ik vaak mee", zegt Joep. Als het Nederlands elftal speelt letten de spelertjes vooral op Wout. "Als hij scoort juichen we wat harder", zegt Duuk.