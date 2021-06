Overijsselse reacties op vertrek Omtzigt: "Eigenlijk moet hij drie tot vier zetels meenemen"

"Ik snap volledig dat hij die zetel meeneemt. Hij heeft er in zijn eentje ruim vier binnengehaald voor het CDA, dus eigenlijk zou hij er drie of vier mee moeten nemen." Dat is de reactie van oud-fractievoorzitter Bouwien Rutten van het CDA in de provincie Overijssel op het vertrek van Pieter Omtzigt bij het CDA.

Rutten maakte ook deel uit van het campagneteam van Omtzigt in zijn strijd om het lijsttrekkerschap van de partij. Dat Omtzigt niet breeduit naaste partijleden heeft geïnformeerd over zijn vertrek bij de partij blijkt uit haar eerste reactie. "Dit was bij mij nog niet bekend", klinkt het na een korte stilte door de telefoon. "Maar eerlijk gezegd valt het ook weer niet helemaal rauw op mijn dak. Het is heel treurig, maar tegelijk ook heel dapper. Ik hoop maar dat hij nu echt zijn rust neemt."

'Niet uit de lucht'

Ook fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel van het CDA in Hardenberg was nog niet op de hoogte van het vertrek van Omtzigt. "Het komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Maar deze hele geschiedenis kent alleen maar verliezers. Omtzigt zelf natuurlijk, maar ook de partij. Heel jammer dit."

Oud-CDA-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen reageert eveneens verbaasd. "Dit had ik nou ook weer niet verwacht. Ik dacht dat hij met die memo duidelijk wilde maken hoe hij tegen de hele situatie aankijkt. Als je het dan terugleest zou je denken dat hij dit besluit eerder al genomen zou hebben. Maar al met al is dit natuurlijk negatief voor de partij.

Vrouw Omtzigt blijft CDA-fractievoorzitter Enschede

Ayfer Koç, de echtgenote van Omtzigt, blijft fractievoorzitter van het CDA in Enschede. Op Twitter reageert ze op het besluit van haar man. "Met pijn in het hart, maar alle begrip en volledige steun voor het besluit van Pieter Omtzigt.......zelf blijf ik fractievoorzitter en lid van het CDA, omdat ik lokaal mijn christendemocratische waarden met veel passie en plezier nog steeds kan verwezenlijken.".

Prominent CDA-lid Yme Drost uit Hengelo laat op twitter weten dat de hele gang van zaken rondom Pieter Omtzigt voor hem reden is om zijn partijlidmaatschap op te zeggen. De manier waarop de partij met Omtzigt is omgegaan is voor hem de druppel geweest.

'Alles geprobeerd'

Fractievoorzitter Wopke Hoekstra van het CDA in de Tweede Kamer en partijvoorzitter Marnix van Rij laten in een gezamenlijke reactie weten dat ze Omtzigt, die al een paar maanden overwerkt thuiszit, alle ruimte hebben gegeven om rust te nemen en veel gesprekken met hem hebben gevoerd. "We hebben met elkaar er alles aan proberen te doen dit moment te voorkomen. Het doet ons als partij veel pijn dat het op deze manier tot een einde moet komen."