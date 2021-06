GA Eagles en Ajax maken overgang Gorter officieel: "Dan voel je je vereerd"

De overgang van Jay Gorter naar Ajax is in kannen en kruiken. De doelman tekent voor vier jaar in Amsterdam.

"Ik kom uit de omgeving van Amsterdam, mijn familie woont er", zegt Gorter. "Ajax is een wereldclub en de grootste club van Nederland. Als je dan wordt benaderd om daar te mogen keepen, dan voel je je vereerd. Dat geldt zeker voor mij, aangezien ik er in het verleden al een aantal jaar in de jeugdopleiding heb gekeept."

Ontwikkelen en verbeteren

"Ajax gunt mij de tijd om mijn sterke punten door te ontwikkelen en me op andere aspecten te verbeteren als doelman. Mijn streven is om de plek van de ervaren keepers bij Ajax over te nemen zodra ik er klaar voor ben. Wanneer dat precies is, zal de komende periode gaan uitwijzen. Alle doelmannen krijgen de kans om zich te bewijzen en de beste keeper zal spelen."

Fantastische tijd gehad

"Al met al heb ik een fantastische tijd gehad bij Go Ahead Eagles. Met enkele downs, maar vooral heel veel ups. Zo zal ik bijvoorbeeld mijn profdebuut in het seizoen 2019/2020 – op 19-jarige leeftijd in de bekerwedstrijd tegen Almere City FC – nooit vergeten."

Een groot hoogtepunt

"Afgelopen seizoen was natuurlijk één groot hoogtepunt. Zowel individueel als met het team verbraken we record na record. Voor mij persoonlijk begon dat met het verbreken van het ‘clean sheet clubrecord’ van Remko Pasveer – mijn nieuwe teamgenoot bij Ajax – en eindigde het met het ‘clean sheet record’ in het Nederlands betaald voetbal."

Bizar seizoen

"Daarnaast mocht ik diverse persoonlijke prijzen in ontvangst nemen en zijn we met Go Ahead Eagles gepromoveerd naar de Eredivisie. In de laatste competitiewedstrijd bij Excelsior viel echt alles op z’n plek. Het was een bizar seizoen waar ik mijn hele leven met veel plezier op terug zal kijken."