Online petitie tegen zonneparken op vruchtbare landbouwgrond in Overijssel

Een groep inwoners van Overijssel is online een petitie gestart tegen zonneparken op vruchtbare landbouwgrond in de provincie. De plannen voor deze zonneparken staan in de Regionale Energie Strategie (RES) en hebben volgens de initiatiefnemers 'desastreuze gevolgen voor onze buitengebieden in Overijssel.'

"Met grote zonneparken lijken onze lokale en provinciale overheden met lange halen, snel thuis te willen zijn", schrijven de initiatiefnemers in de begeleidende tekst bij de petitie.

Landelijk gebied kapot gemaakt

"Onderliggend beleid is ondoordacht en wordt geschreven om het projectontwikkelaars zo makkelijk mogelijk te maken. Het platteland met zijn groene rust en ruimte wordt vernield en de leefbaarheid en kwaliteit van het landelijk gebied kapot gemaakt voor mens en dier. Stop de vernieling van ons platteland. Voor onze jeugd en onze toekomst."

Insteek van de petitie is lokale overheden in Overijssel en de provincie Overijssel af te laten zien van zonneparken op vruchtbare landbouwgrond.

De initiatiefnemers, die zichzelf omschrijven als 'Groep Inwoners Overijssel' zijn niet tegen het opwekken van duurzame energie. "Duurzame energie opwekken is prima, maar niet op vruchtbare landbouwgrond", schrijven ze. Ze vinden dat er te weinig wordt gekeken naar zonnepanelen op daken of andere alternatieve locaties. Ook stellen ze dat er veel nieuwe innovaties zijn op het gebied van opwekking van duurzame energie waarvoor geen landbouwgrond nodig is.

Honderden voetbalvelden

Overijsel zet inderdaad stevig in op zonnepanelen staat onder meer in de gezamenlijke energieplannen van Overijsselse gemeenten in het noordwesten van Overijssel. Daar staan binnen negen jaar maximaal 94 grote windturbines, ruim drie keer zoveel als nu. Daarnaast komen er honderden voetbalvelden aan zonnepanelen, staat in de RES van de elf gemeenten in West-Overijssel, die begin juni werd gepresenteerd.

Ook Twente wil voor 2030 met de veertien gemeentes gezamenlijk een flinke hoeveelheid duurzame energie opwekken. Die plannen leverden in Twente al het nodige verzet op, onder meer in Borne en Rijssen.

Het college van Rijssen-Holten besloot kort daarop niet langer naar locaties voor windturbines te zoeken. Aanleiding was de ontstane onrust onder de bevolking in de hele gemeente.

Haalbaarheid in geding

Wethouder Niels van den Berg van de gemeente Enschede stelde eerder dat zonder extra geld uit Den Haag de haalbaarheid van het Enschedese energieplan in het geding komt.

Van de initiatiefnemers van de petitie zal dat extra geld uit Den Haag ongetwijfeld in het westen van het land mogen blijven. Zij stellen dat de Regionale Energie Strategie 'een regelrechte ramp' dreigt te worden voor de Overijsselse buitengebieden. De petitie werd vandaag op de eerste dag vierhonderd keer ondertekend.